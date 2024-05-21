Кроос оголосив про завершення кар'єри після Євро-2024

34-річний півзахисник Реала Тоні Кроос завершить кар'єру після виступу на Євро-2024.

Про це футболіст повідомив у соцмережах.

"17 липня 2014 року - день моєї презентації в мадридському Реалі, день, який змінив моє життя. Моє життя як футболіста - але особливо як людини. Це був початок нового розділу в найбільшому клубі світу. Через 10 років, наприкінці сезону, цей розділ добігає кінця. Я ніколи не забуду той зухвалий успішний час! Я хотів би особливо подякувати всім, хто приймав мене з відкритим серцем і довіряв мені. Але особливо хочу подякувати вам, дорогі мадридці, за вашу прихильність і вашу любов від першого до останнього дня. Водночас це рішення означає, що моя кар'єра як активного футболіста завершиться цього літа після чемпіонату Європи.

Я щасливий і пишаюся тим, що в моєму розумі я знайшов правильний час для свого рішення і що я міг вибрати його самостійно. Моєю амбіцією завжди було завершити кар'єру на піку своєї майстерності", — написав Кроос.

Німець є вихованцем Баварії, за яку виступав з 2007 по 2014 роки. Далі Кроос продовжив кар'єру у складі "вершкових" та провів там 10 років.

Кроос п'ять разів ставав переможцем Ліги чемпіонів — у 2013 році з Баварією, а також у 2016, 2017, 2018 і 2022 роках із Реалом. Хавбек тричі ставав чемпіоном Німеччини та чотири рази вигравав Ла Лігу в складі мадридців.

У поточному сезоні Кроос відіграв 46 матчів за свій клуб, забив 1 м'яч та віддав 9 результативних передач.