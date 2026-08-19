Донька Модрича перейшла в академію Реала

Донька легендарного хорватського хавбека Луки Модрича, Ема, перейшла в академію мадридського Реала.

Про це повідомляє Sport.es.

13-донька Модрича пішла стопами батька та також займається футболом. Минулий сезон вона провела в академії Мілана, та завоювала з юними футболістками "россонері" Кубок Гаріно. Проте тепер Ема вирішила перейти в клуб, за який її батько виступав протягом 13 років, і приєдналася до академії Реала.

Зазначимо, що Лука Модрич цього літа міг повернутися в Реал, де йому пропонували посаду в керівництві клубу. Проте 40-річний хорват вирішив продовжити свою спортивну кар'єру ще на один рік і продовжив контракт із Міланом до кінця червня 2027 року.

У минулому сезоні на рахунку Луки Модрича 2 голи та 3 асисти в 37 матчах за Мілан у всіх турнірах.