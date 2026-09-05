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40-річний Модрич увійде до заявки збірної Хорватії на матчі Ліги націй

Олександр Булава — 5 вересня 2026, 14:15
40-річний Модрич увійде до заявки збірної Хорватії на матчі Ліги націй
Лука Модрич
HNS_CFF

40-річний хорватський півзахисник Лука Модрич підтвердив головному тренеру Славену Биличу та президенту Хорватського футбольного союзу Маріяну Кустичу готовність зіграти у матчах Ліги нації.

Про це повідомляє HNS.

Хавбек буде включений до складу на найближчі поєдинки проти Чехії, Іспанії та Англії.

"Звичайно, це рішення Луки мене дуже тішить, ми всі знаємо, що він дає Хорватії, як на полі, так і за його межами. Я з нетерпінням чекаю на можливість знову попрацювати з ним після 14 років, і нас обох об'єднує сильне прагнення зберегти Хорватію як провідну, успішну команду, нарівні з найкращими командами світу", – заявив Билич.

Модрич виступає за збірну Хорватії з 2006 року. Провів рекордні 202 матчі та забив 22 голи. Вигравав з командою срібло та бронзу чемпіонатів світу 2022 і 2026 років відповідно.

На Мундіалі "картаті" вийшли із групи, але поступилися в 1/16 фіналу Португалії з рахунком 1:2. Після цього Славен Билич замінив на посаді головного тренера Златко далича.

Збірна Хорватії з футболу Лука Модрич

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