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Баварія знайшла альтернативу Діасу в Арсеналі

Олег Дідух — 13 липня 2025, 15:30
Баварія знайшла альтернативу Діасу в Арсеналі
Леандро Троссар
Getty Images

Баварія проявляє інтерес до бельгійського півзахисника/вінгера лондонського Арсенала Леандро Троссара.

Про це повідомляє Крістіан Фальк.

Зараз Баварія шукає нового вінгера, пріоритетною кандидатурою є Луїс Діас із Ліверпуля. Троссара чемпіони Німеччини розглядають як альтернативу йому на випадок, якщо підписати колумбійця не вдасться.

На початку липня Троссар змінив агента, тепер його інтереси представляє німець Хірк Хебель. Раніше повідомлялося про те, що Арсенал готовий продати 30-річного бельгійця за 20 мільйонів євро.

Троссар перейшов у Арсенал із Брайтона влітку 2023 року за 24 мільйони євро. В минулому сезоні на його рахунку 10 голів і 10 асистів у 56 матчах за лондонський клуб у всіх турнірах.

Баварія Арсенал Лондон Луїс Діас Леандро Троссард

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