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Все чудово: вінгер Ліверпуля не планує залишати команду

Олексій Погорелов — 23 грудня 2024, 19:08
Все чудово: вінгер Ліверпуля не планує залишати команду
Луїс Діас
Instagram Луїса Діаса

Незважаючи на деякі чутки, вінгер Ліверпуля Луїс Діас не думає про те, щоб змінити клубну прописку.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, футболіст, який відзначився дублем у гольовій феєрії "червоних" під час гри з Тоттенгемом (6:3), почувається дуже комфортно у команді.

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Він не має жодних контактів з іншими клубами щодо потенційного трансферу. До того ж, 27-річний колумбієць має дуже хороші стосунки з головним тренером мерсисайдців Арне Слотом.

Чинний контракт футболіста з Ліверпулем розрахоманий до літа 2027 року.

Цього сезону Луїс Діас відзначився 11 голами та 3 асистами у 23 матчах в усіх турнірах.

Нагадаємо, що у грі з Тоттенгемом інший вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах став автором історичного досягнення, яким не може похвалитися жоден футболіст.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ліверпуль Луїс Діас

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