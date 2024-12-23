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Довбик обійшов Маліновського у рейтингу найкращих українських голеадорів у топових лігах Європи

Олексій Погорелов — 23 грудня 2024, 18:54
Довбик обійшов Маліновського у рейтингу найкращих українських голеадорів у топових лігах Європи
Артем Довбик
Instagram Артема Довбика

Форвард Роми Артем Довбик голом у ворота Парми (5:0) обійшов хавбека Дженоа Руслана Маліновського за кількістю голів у ТОП-5 ліг Європи серед українців.

Про це повідомляє Суспільне.

У свій другий сезон в Європі 27-річний нападник забив уже 29 голів: 24 у складі Жирони та 5 у складі "джаллороссі".

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Тепер Довбик одноосібно займає третє місце у рейтингу найкращих українських голеадорів у топових чемпіонатах Європи.

Рекорд належить нинішньому президенту УАФ Андрію Шевченку, який у складі Мілана та Челсі забив 136 голів у межах чемпіонатів.

Найкращі українські бомбардири у ТОП-5 ліг Європи

  1. Андрій Шевченко (Мілан, Челсі) – 136 голів
  2. Андрій Воронін (Боруссія Менхенгладбах, Кельн, Баєр, Ліверпуль, Герта) – 53
  3. Артем Довбик (Жирона, Рома) – 29
  4. Руслан Маліновський (Аталанта, Марсель, Дженоа) – 28
  5. Олександр Заваров (Ювентус, Нансі) – 17
  6. Віктор Циганков (Жирона) – 12
  7. Андрій Ярмоленко (Боруссія Дортмунд, Вест Гем) – 11
  8. Сергій Ребров (Тоттенгем, Вест Гем) – 10
  9. Євген Коноплянка (Севілья, Шальке) – 10
  10. Юрій Максимов (Вердер) – 9

Нагадаємо, що Артем Довбик також став лише другим гравцем, який забив 20+ різним командам за останні два сезони.

Євген Коноплянка Юрій Максимов Руслан Маліновський Сергій Ребров Віктор Циганков Андрій Шевченко Андрій Ярмоленко Артем Довбик Олександр Заваров Андрій Воронін

Артем Довбик

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