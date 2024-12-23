Довбик обійшов Маліновського у рейтингу найкращих українських голеадорів у топових лігах Європи
Артем Довбик
Instagram Артема Довбика
Форвард Роми Артем Довбик голом у ворота Парми (5:0) обійшов хавбека Дженоа Руслана Маліновського за кількістю голів у ТОП-5 ліг Європи серед українців.
Про це повідомляє Суспільне.
У свій другий сезон в Європі 27-річний нападник забив уже 29 голів: 24 у складі Жирони та 5 у складі "джаллороссі".
Тепер Довбик одноосібно займає третє місце у рейтингу найкращих українських голеадорів у топових чемпіонатах Європи.
Рекорд належить нинішньому президенту УАФ Андрію Шевченку, який у складі Мілана та Челсі забив 136 голів у межах чемпіонатів.
Найкращі українські бомбардири у ТОП-5 ліг Європи
- Андрій Шевченко (Мілан, Челсі) – 136 голів
- Андрій Воронін (Боруссія Менхенгладбах, Кельн, Баєр, Ліверпуль, Герта) – 53
- Артем Довбик (Жирона, Рома) – 29
- Руслан Маліновський (Аталанта, Марсель, Дженоа) – 28
- Олександр Заваров (Ювентус, Нансі) – 17
- Віктор Циганков (Жирона) – 12
- Андрій Ярмоленко (Боруссія Дортмунд, Вест Гем) – 11
- Сергій Ребров (Тоттенгем, Вест Гем) – 10
- Євген Коноплянка (Севілья, Шальке) – 10
- Юрій Максимов (Вердер) – 9
Нагадаємо, що Артем Довбик також став лише другим гравцем, який забив 20+ різним командам за останні два сезони.