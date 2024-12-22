Дев'ять голів на двох: Ліверпуль розгромив Тоттенгем у центральному матчі 17 туру АПЛ

У неділю, 22 грудня, програму 17 туру Англійської Прем'єр-ліги закривали Ліверпуль та Тоттенгем.

Матч завершився перемогою "червоних" із рахунком 6:3.

Перший тайм пройшов під повним домінуванням "червоних" які атакували багато та різноманітно, тричі розписавшись у воротах Форстера. Відзначимо результативний удар головою Макалістера – не найвищого гравця Ліверпуля.

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У другому таймі "шпори" не збирались здаватись, намагаючись атакувати та пресингувати, але Ліверпуль активно користувався масованими атаками та вибігаючи в атаку.

Крапку в матчі поставив Діас, увірвавшись до карного майданчика на правому фланзі атаки та ударом в дальній кут оформив дубль.

Поєдинок став найбільш результативним між суперниками з 1993 року, коли на Вайт Харт Лейн лондонці переграли "червоних" із рахунком 6:2.

Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25

17 тур, 22 грудня

Тоттенгем – Ліверпуль 3:6 (1:3)

Голи: 0:1 – Діас, 23, 0:2 – Макалістер, 36, 1:2 – Меддісон, 41, 1:3 – Собослаї, 45+1, 1:4 – 54, 1:5 – Салах, 61, 2:5 – Кулушевскі, 72, 3:5 – Соланке, 83, 3:6 – Діас, 85

Нагадаємо, що в інших матчах ігрового дня Челсі не зміг обіграти Евертон, а МЮ ганебно поступився Борнмуту.