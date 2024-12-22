Салаху підкорилося неймовірне досягнення в АПЛ
Лідер Ліверпуля Мохаммед Салах став першим гравцем в історії Англійської Прем'єр-ліги, який зумів досягнути двозначного показника голів та асистів до Різдва.
Про це повідомляє OptaJoe.
Він підкорив це досягнення у центральному матчі 17 туру АПЛ проти Тоттенгема, віддавши 10-й асист на Домініка Собослая у кінцівці першого тайму. Також в активі єгиптянина 13 голів.
Після 16 турів Ліверпуль впевнено очолює турнірну таблицю, а Салах є лідером і за голами, і за результативними передачами в АПЛ сезону-2024/25.
Нагадаємо, ще одне досягнення пов'язане з Різдвом підкорилося Манчестер Юнайтед. Щоправда, воно, на відміну від успіху Салаха, є негативним.
На думку ліцензійного букмекера Favbet, фаворитом матчу між Тоттенгемом та Ліверпулем є мерсисайдці з коефіцієнтом 1,75. На нічию дають 4,30, а успіх "шпор" оцінюється у 4,25.
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