Луческу висловився про своє житло в Донецьку

Колишній наставник Шахтаря та Динамо Мірча Луческу пригадав свій від'їзд із Донецька у 2014 році.

Його слова передає The Guardian.

Головний тренер збірної Румунії розповів, що тоді залишив ледь не все майно. Він більше ніколи туди не повертався після окупації та зізнався, чи знає, що з ним сталось.

"Я підтримую зв'язок із колишніми гравцями та друзями в Україні. Ситуація там жахлива. Я пам'ятаю, як залишив Донецьк у 2014 році, коли почався конфлікт на Донбасі. Я залишив свою квартиру з усіма речами й більше ніколи не повертався. Я не знаю, що сталося у моїм житлом. У мене немає жодної інформації, адже ми були змушені перевезти клуб із Донецька", – сказав Луческу.

Зазначимо, що напередодні фахівець зі збірною Румунії поступився у півфіналі раунду плейоф відбору на ЧС-2026. Його підопічні програли Туреччині (0:1).

Раніше повідомлялось, чому Луческу не залишив національну команду, попри три госпіталізації за декілька місяців. Він заявив, що не міг піти, як боягуз.