Різник відзначився дебютним асистом у кар'єрі в поєдинку проти ЛНЗ

Денис Іваненко — 13 квітня 2026, 14:21
Воротар донецького Шахтаря Дмитро Різник віддав першу результативну передачу в кар'єрі.

Сталось це в центральному матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги, в якому "гірники" на виїзді зустрічаються з черкаським ЛНЗ.

На 34-й хвилині поєдинку голкіпер далеко вибив м'яч у напрямку чужого штрафного майданчика. Там Лассіна Траоре поборовся із захисниками, а вінгер донеччан Егіналду в один дотик пробив у нижній кут, відзначившись голом.

Для 27-річного Різника це перший асист у кар'єрі. До цього він провів на професійному рівні 192 поєдинки.

Зазначимо, що після першого тайму рахунок 2:2. Початок другої половини зустрічі затримується через повітряну тривогу.

Раніше повідомлялось, де можна подивитись гру лідерів Української Прем'єр-ліги.

Читайте також :
Федецький назвав фаворита матчу ЛНЗ – Шахтар
Твердохліб і Матвієнко на заміні: стартові склади команд на матч ЛНЗ – Шахтар
Букмекери назвали фаворита матчу ЛНЗ – Шахтар
Федецький назвав фаворита матчу ЛНЗ – Шахтар
Готові дати серйозний бій: наставник ЛНЗ – про майбутній матч з Шахтарем у 23 турі УПЛ
Думаю, у майбутньому він стане дуже важливим гравцем для збірної Нідерландів: Туран "розхвалив" футболіста АЗ

