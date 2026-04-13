Різник відзначився дебютним асистом у кар'єрі в поєдинку проти ЛНЗ

Воротар донецького Шахтаря Дмитро Різник віддав першу результативну передачу в кар'єрі.

Сталось це в центральному матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги, в якому "гірники" на виїзді зустрічаються з черкаським ЛНЗ.

На 34-й хвилині поєдинку голкіпер далеко вибив м'яч у напрямку чужого штрафного майданчика. Там Лассіна Траоре поборовся із захисниками, а вінгер донеччан Егіналду в один дотик пробив у нижній кут, відзначившись голом.

Для 27-річного Різника це перший асист у кар'єрі. До цього він провів на професійному рівні 192 поєдинки.

Зазначимо, що після першого тайму рахунок 2:2. Початок другої половини зустрічі затримується через повітряну тривогу.

