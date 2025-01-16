ЛНЗ представив тренерський штаб Григорчука
Роман Григорчук
ЛНЗ
Черкаський ЛНЗ презентував новий тренерський штаб, який допомагатиме Роману Григорчуку.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Так, разом з екстренером Чорноморця працюватимуть:
- Михайло Савка - помічний головного тренера
- Степан Матвіїв - помічник головного тренера
- Андрій Глущенко - тренер воротарів
- Сергій Політило - тренер з фізичної підготовки
Нагадаємо, ЛНЗ оголосив про призначення Григорчука у грудні 2024 року, якого перед цим звільнили з Нефтчі.
На цій посаді український фахівець змінив Адреса Карраско.
Раніше черкаський колектив розірвав контракт зі своїм легіонером.