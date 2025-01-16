ЛНЗ представив тренерський штаб Григорчука

Черкаський ЛНЗ презентував новий тренерський штаб, який допомагатиме Роману Григорчуку.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Так, разом з екстренером Чорноморця працюватимуть:

Михайло Савка - помічний головного тренера

Степан Матвіїв - помічник головного тренера

Андрій Глущенко - тренер воротарів

Сергій Політило - тренер з фізичної підготовки

Нагадаємо, ЛНЗ оголосив про призначення Григорчука у грудні 2024 року, якого перед цим звільнили з Нефтчі.

На цій посаді український фахівець змінив Адреса Карраско.

Раніше черкаський колектив розірвав контракт зі своїм легіонером.