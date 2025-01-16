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ЛНЗ представив тренерський штаб Григорчука

Володимир Максименко — 16 січня 2025, 10:54
ЛНЗ представив тренерський штаб Григорчука
Роман Григорчук
ЛНЗ

Черкаський ЛНЗ презентував новий тренерський штаб, який допомагатиме Роману Григорчуку.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Так, разом з екстренером Чорноморця працюватимуть:

  • Михайло Савка - помічний головного тренера
  • Степан Матвіїв - помічник головного тренера
  • Андрій Глущенко - тренер воротарів
  • Сергій Політило - тренер з фізичної підготовки

Нагадаємо, ЛНЗ оголосив про призначення Григорчука у грудні 2024 року, якого перед цим звільнили з Нефтчі.

На цій посаді український фахівець змінив Адреса Карраско.

Раніше черкаський колектив розірвав контракт зі своїм легіонером.

ЛНЗ Черкаси Чемпіонат України, УПЛ Роман Григорчук

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