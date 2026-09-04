Чорноморець був ближчим до перемоги: Григорчук – про нічию з Лівим Берегом

Головний тренер одеського Чорноморця Роман Григорчук оцінив нічию з Лівим Берегом у 5 турі чемпіонату України.

Про це він розповів у коментарі УПЛ ТБ.

Тренер залишився незадоволеним підсумковим результатом гри.

"Я думаю, що ця гра була наша, виграшна, але за умови, що в ситуаціях, які в нас були біля чужих воріт, ми просто мали прийняті трошки інші рішення – і я думаю, що це могло би перетворитися на голи. В цілому ми не можемо говорити, що тут є якась абсолютна несправедливість. Але те, що в цій грі ми були ближчі до перемоги – думаю, що це було видно з космосу", – заявив тренер.

Також Григорчук відповів на запитання про ефективність нігерійського новачка Крістіана Мба, який вийшов на заміну на 67-й хвилині.

"Ми не будемо навіть Мба виділяти. Ми задоволені всіма футболістами, хто прийшов до нас. Що стосується конкретно Крістіна, то ми реально дивимося на ситуацію. Ми розуміємо, що сьогодні він, в принципі, міг би і не вийти навіть на поле, якщо брати чисто спортивну складову, що він з нами тренується буквально два заняття, і то це були полегшені заняття. Ми розуміємо його готовність. Так що сьогодні, думаю, це десь виключення з правил таке. А в цілому – це футболіст з потенціалом, і я вірю, що він буде такою сильною фігурою, сильною складовою нашої команди", – підсумував Григорчук.

Після нічиєї набрали по 4 очки. При чому, якщо Чорноморець у 4 стартових турах сезон здобув одну перемогу, то Лівий Берег у поточному сезоні УПЛ поки що грає виключно внічию.

Нагадаємо, минулого тижня Чорноморець обіграв Кривбас із рахунком 1:0.