Тренер Чорноморця анонсував підписання клубом ще кількох нових виконавців

Чорноморець підсилить склад ще кількома новими футболістами у літнє трансферне вікно.

Про це повідомив головний тренер одеського клубу Роман Григорчук, слова якого наводить UA-Футбол.

"Я не вважаю, що зараз нам треба мати велику кількість футболістів. На мій погляд, потрібно мати обойму із 17-18 кваліфікованих виконавців плюс групу молодих гравців. До зимової перерви цього буде достатньо.



Поки ж, якщо говорити по сьогоднішньому матчу, у нас було 14 дорослих і 3 молодих футболістів у заявці. Це трохи замало. Але за моєю інформацією, у нас в найближчий час мають з'явитися ще 2-3 нових гравці. Цього на найближчий час, повторюся, буде достатньо", – сказав Григорчук після матчу з Поліссям.