Сподіваємось, протягом 2-3 тижнів: тренер Чорноморця – про стан стадіону в Одесі після обстрілу

Головний тренер одеського Чорноморця Роман Григорчук припустив, коли команда зможе повернутися до ігор на домашньому стадіоні, який 7 серпня 2026 року атакувала Росія.

Його слова наводить УПЛ ТБ.

Внаслідок обстрілу у будівлі арени вибито вікна та пробито дах. Навколо спортивного об'єкта було займання трави. Через що перенесли матч 2-го туру УПЛ-2026/27 проти ковалівського Колоса.

Наставник одеситів сподівається, що у наступні 2-3 тижні арена буде відремонтована.

"Не думаю, що на хлопців вплинула ситуація зі стадіоном. Звичайно, ситуація дуже і дуже погана. Ми переживали за це. Ми сподіваємося, що якнайшвидше зможемо грати на нашому стадіоні. Усі, хто причетний до цього, займаються питанням, щоби ми якомога скоріше могли зіграти на нашому стадіоні. Для нас це дуже важливо. Сподіваємося, протягом 2-3 тижнів все буде налагоджено", – сказав Григорчук.

Нагадаємо, що у 3-му турі "моряки" програли на виїзді черкаському ЛНЗ (0:2). У наступному турі Чорноморець повинен прийняти Кривбас (30 серпня о 13:00).

Одеський клуб невдало повернувся в елітний український дивізіон. Команда Григорчука стартувала із двох поспіль поразок (від Полісся 1:2 та ЛНЗ 0:2). Одесити з "бубликом" в активі посідають передостаннє 15-те місце.