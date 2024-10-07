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Український тренер покинув титулований клуб

Олександр Булава — 7 жовтня, 20:46
Український тренер покинув титулований клуб
Роман Григорчук
facebook.com/NeftciPFK

Український наставник Нефтчі Роман Григорчук покинув азербайджанський клуб.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Дворічний контракт розірвали за обопільною згодою сторін.

Раніше повідомлялося, що 59-річний фахівець прийняв рішення покинути клуб після поразки від Кяпяза (3:4) в 9-му турі чемпіонату.

"Нафтовики" під керівництвом українця за 9 поєдинків набрали лише 5 очок та наразі посідають 8-ме місце у турнірній таблиці чемпіонату.

Зазначимо, що Нефтчі – 9-разовий чемпіон Азербайджану та 7-разовий володар національного кубку.

Нагадаємо, на тижні з'явилися чутки, що азербайджанський клуб може запросити на посаду наставника титулованого турецького тренера Фатіха Теріма.

Нефтчі Роман Григорчук

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