Ми набагато-набагато слабкіші: Григорчук – про поразку Чорноморця від Шахтаря

Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук висловився про поразку від Шахтаря (0:2) у шостому турі Української Прем'єр-ліги.

Його слова передає Tribuna.com.

Наставник "моряків" заявив, що наразі команди перебувають на зовсім різних рівнях. Він незадоволений атакувальними діями одеситів і пояснив, що є об'єктивні причини, через які Чорноморець має важкий старт сезону:

"Ми набагато-набагато слабкіші, і видно, наскільки ми сиро виглядаємо. Ми маємо на те об'єктивні причини, і ми розуміємо, що мусимо терпіти ще деякий час, бо запізно ми укомплектувались. Ми поки що навіть точно не знаємо, який в нас буде основний склад. Якщо брати якісь складові гри в цілому, то можу сказати, що ми дуже слабко виглядаємо в атаці. Нам не вистачає майстерності, і через це ми не можемо скористатися тими ситуаціями, коли в атаці треба правильно проаналізувати та прийняти рішення, а найголовніше – технічно виконати. Тут у нас роботи просто не початий край".

Зазначимо, що наразі Шахтар посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 15 очок. Чорноморець розташовується на 13-й сходинці з чотирма заліковими балами.

У сьомому турі донецька команда зіграє з ЛНЗ (20.09), а одесити вдома прийматимуть Оболонь (18.09). Після цього буде майже 3-тижнева пауза на матчі збірних.