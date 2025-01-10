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ЛНЗ розірвав контракт з легіонером

Олександр Булава — 10 січня 2025, 15:45
ЛНЗ розірвав контракт з легіонером

Черкаський ЛНЗ співпраці з півзахисником молодіжної збірної Північної Македонії Матеєм Ангеловим.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

Сторони домовились про дострокове розірвання угоди, яка була розрахована до завершення сезону. 20-річний гравець виступав на правах оренди з македонського клубу Работнічки.

У поточному сезоні на його рахунку 1 матч.

Напередодні повідомлялося, що ЛНЗ покинув захисник Олександр Насонов та півзахисник Сергій Шестаков.

Нагадаємо, нещодавно Роман Григорчук очолив ЛНЗ. У жовтні 59-річного тренера звільнили з азербайджанського Нефтчі. Він протримався на посаді головного тренера команди лише кілька місяців, адже не зміг здобути жодної перемоги в перших 9 турах чемпіонату Азербайджану.

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