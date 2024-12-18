Григорчук – новий головний тренер ЛНЗ
Український тренер Роман Григорчук призначений на посаду нового головного тренера черкаського ЛНЗ.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі угоди не розголошуються.
Нагадаємо, у жовтні 59-річного тренера звільнили з азербайджаньского Нефтчі. Він протримався на посаді головного тренера команди лише кілька місяців, адже не зміг здобути жодної перемоги в перших 9 турах чемпіонату Азербайджану.
До цього Григорчук очолював одеський Чорноморець.
Раніше ЛНЗ оголосив про завершення співпраці з Адресом Карраско. Тимчасово обов'язки наставника виконував ексголкіпер збірної України Андрій Дикань, під керівництвом якого команда зіграла внічию з Олександрією.