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Григорчук – новий головний тренер ЛНЗ

Олександр Булава — 18 грудня 2024, 20:30
Григорчук – новий головний тренер ЛНЗ

Український тренер Роман Григорчук призначений на посаду нового головного тренера черкаського ЛНЗ.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Нагадаємо, у жовтні 59-річного тренера звільнили з азербайджаньского Нефтчі. Він протримався на посаді головного тренера команди лише кілька місяців, адже не зміг здобути жодної перемоги в перших 9 турах чемпіонату Азербайджану.

До цього Григорчук очолював одеський Чорноморець.

Раніше ЛНЗ оголосив про завершення співпраці з Адресом Карраско. Тимчасово обов'язки наставника виконував ексголкіпер збірної України Андрій Дикань, під керівництвом якого команда зіграла внічию з Олександрією.

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