Жіноча команда Металіста 1925 оформила золотий дубль

Металіст 1925 став володарем Кубку України з футболу сезону-2025/26 серед жіночих команд. У фіналі, який відбувався у Києві на НТК ім. Баннікова, харківська команда мінімально обіграла Колос із рахунком 1:0.

Кубок України-2025/26, жінки

Фінал, 27 травня

Колос – Металіст 1925 – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 25 Заборовець

Колос: Келюшик, Краснобородько, Мостова, Гуліна, Куп'як (к), Семків, Когут, Немець, Остапів, Котяш, Леспух.

Металіст 1925: Бондарчук, Шайнюк, Ольхова, Котик, Басанська, Подольська, Заборовець, Петрик, Андрухів, Апанащенко (к), Молодюк.

Для Металіста 1925, який раніше називався Житлобуд-1, це 12-й Кубок України в історії.

Таким чином, жіноча команда Металіста 1925 у поточному сезоні оформила золотий дубль на внутрішній арені. Раніше харків'янки виграли чемпіонат України.