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ЛНЗ – Гент: де та коли дивитись дебютний матч віцечемпіона України в Лізі конференцій

Денис Іваненко — 23 липня 2026, 10:08
ЛНЗ – Гент: де та коли дивитись дебютний матч віцечемпіона України в Лізі конференцій
ЛНЗ – Гент, хто покаже матч Ліги конференцій
ФК ЛНЗ

У четвер, 23 липня, відбудеться матч другого раунду кваліфікації Ліги конференцій між черкаським ЛНЗ і бельгійським Гентом.

Український клуб буде номінальним господарем першого поєдинку, який відбудеться у польському Плоцьку. Стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом.

В Україні гру ЛНЗ – Гент можна переглянути на ОТТ-платформі MEGOGO за передплатою "Спорт" та у складі всіх "MEGOPACK". Трансляція також буде доступна на одному з каналів "MEGOGO Футбол" та у підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт".

Зазначимо, що матч-відповідь запланований на 30 липня. Уже відомі потенційні суперники переможця в наступному раунді кваліфікації.

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