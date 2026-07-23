ЛНЗ – Гент: де та коли дивитись дебютний матч віцечемпіона України в Лізі конференцій

У четвер, 23 липня, відбудеться матч другого раунду кваліфікації Ліги конференцій між черкаським ЛНЗ і бельгійським Гентом.

Український клуб буде номінальним господарем першого поєдинку, який відбудеться у польському Плоцьку. Стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом.

В Україні гру ЛНЗ – Гент можна переглянути на ОТТ-платформі MEGOGO за передплатою "Спорт" та у складі всіх "MEGOPACK". Трансляція також буде доступна на одному з каналів "MEGOGO Футбол" та у підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт".

Зазначимо, що матч-відповідь запланований на 30 липня. Уже відомі потенційні суперники переможця в наступному раунді кваліфікації.