ЛНЗ – Гент: прогноз букмекерів на матч Ліги конференцій

У четвер, 23 липня, відбудеться матч другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, в якому ЛНЗ на умовно домашньому полі прийматиме Гент.

Гра в Кошице розпочнеться о 21:30 за київським часом. Її розсудить шведська бригада арбітрів на чолі із Гранітом Македончі.

Букмекери вважають фаворитом бельгійську команду. Їхня перемога оцінюється коефіцієнтом 1,96. Нічия 3,33, а виграш підопічних Пономарьова – 4,00.

Очікується, що цей поєдинок не буде надто результативним. На тотал більше 2,5 коефіцієнт дають 2,22, а ТМ 2,5 оцінюється в 1,62.

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться через тиждень. Уже відомі потенційні суперники в наступному раунді кваліфікації.

Нагадаємо, що напередодні очікуваннями від майбутньої гри поділився наставник "фіолетових" Віталій Пономарьов. Він вірить, що його підопічні здатні створити сенсацію.