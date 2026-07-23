ЛНЗ та Гент оголосили стартові склади на лобову гру у кваліфікації Ліги конференцій

Черкаський ЛНЗ 23 липня проведе свій дебютний матч у єврокубках.

Команда Віталія Пономарьова проведе перший поєдинок проти бельгійського Гента у кваліфікації Ліги конференцій-2026/27.

Визначилися стартові склади обох команд на очну зустріч, яка розпочнеться о 21:30 (за київським часом) на 15-тисячному стадіоні "Орлен" у Плоцьку.

ЛНЗ: Паламарчук – Пасіч, Муравський (к), Дідик, Драмбаєв – Пастух, Рябов, Адам, Ассінор, Кузик – Адедоїн

Запасні: Ледвій, Самойленко, Дайко, Доник, Кравчук, Кітела, Микитишин, Смотрицький, Таллес, Твердохліб, Цара

Гент: Роф – Нгом, Берджесс, Ван Дер Хейден, Араужу – Да Сілва Лопес, Бенеш, Делорж, Гор, Вергара – Канга

Запасні: Еферс, Сонко, Паскочі, Кадрі, Дін, Діалло, Волькарт, Сек, Омгба, Ель-Адфауї, Сіссе, Де Влігер

В Україні гру ЛНЗ – Гент можна переглянути на ОТТ-платформі MEGOGO за передплатою "Спорт" та у складі всіх "MEGOPACK". Трансляція також буде доступна на одному з каналів "MEGOGO Футбол" та у підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт".

Зазначимо, що матч-відповідь запланований на 30 липня. Уже відомі потенційні суперники переможця в наступному раунді кваліфікації.