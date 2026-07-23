Найбільш український клуб Бельгії з американською символікою: що відомо про Гент – суперника ЛНЗ у єврокубках

Дебют ЛНЗ у єврокубках стане серйозним випробуванням для молодого клубу з Черкас. У другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій віцечемпіони України зіграють проти бельгійського Гента – одного з найвідоміших і найдосвідченіших клубів країни.

Перший поєдинок проти Гента буде номінально домашнім для команди Віталія Пономарьова та відбудеться на стадіоні імені Казімежа Гурського у польському Плоцьку. Гра розпочнеться о 21:30 за київським часом.

"Чемпіон" підготував матеріал про дебютного суперника ЛНЗ в єврокубках, який свого часу називали найбільш українським клубом Бельгії.

Індіанець на лого Гента та прізвисько "буйволи"

Гент є одним із найстаріших футбольних клубів Бельгії. Однойменний спортивний клуб у місті був заснований ще у 1864 році, проте футбольна секція в ньому з'явилася на рубежі століть – у 1900-му. Першопрохідцями були студенти місцевого коледжу, які 15 листопада 1900 року зіграли перший поєдинок.

Перша відома фотографія Гента, зроблена у 1900 році ФК Гент

На гербі клубу зображений індіанський вождь, який уперше з'явився на прапорі команди у 1924 році. Тоді ж команда отримала прізвисько "буйволи" ("De Buffalos" – ред.). Як же в бельгійському клубі з'явилася американська символіка?

Річ у тім, що у 1906 році до Гента прибув цирк американця Вільяма Коді на прізвисько "Буффало Білл". Екзотичні індіанські та ковбойські мотиви настільки вразили студентську молодь міста, що незабаром індіанський вождь став частиною клубної символіки, а вигук "Буффало!" згодом перетворився на прізвисько команди. До речі, у Сполучених Штатах буйволами називають бізонів – культовий символ Дикого Заходу.

Офіційний логотип Гента ФК Гент

Домашні матчі Гент проводить на сучасному стадіоні "Планет Груп Арені", який вміщує понад 20 тисяч уболівальників. Арена була відкрита у 2013 році й стала першим новозбудованим футбольним стадіоном у Бельгії за понад десятиліття.

Єдине чемпіонство в історії клубу

За понад столітню історію існування Гент пережив різні часи. Кілька разів клуб залишав елітну лігу, а у 1974 році навіть опинився в третьому дивізіоні. Проте команда з найбільшого міста Східної Фландрії щоразу відроджувалася, немов фенікс.

У сезоні-2014/15 "буйволи" здобули своє перше й досі єдине чемпіонство Бельгії, випередивши Брюгге та Андерлехт – традиційних фаворитів турніру.

Гент – чемпіони Бельгії сезону-2014/15 ФК Гент

Наступного року бельгійці дебютували в груповому етапі Ліги чемпіонів і одразу вийшли до плейоф. У групі вони випередили іспанську Валенсію та французький Ліон, а в 1/8 фіналу поступилися німецькому Вольфсбургу.

Крім чемпіонства, Гент чотири рази вигравав Кубок Бельгії (1964, 1984, 2010, 2022) та одного разу Суперкубок (2015).

Найкращими результатами на міжнародній арені стали вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (2015/16), чвертьфінал Кубка УЄФА (1991/92) та чвертьфінал Ліги конференцій (2022/23).

У сезоні-2025/26 Гент посів 5-те місце в Лізі Жупіле та переміг у серії пенальті Генк у матчі за право виступати в Лізі конференцій. У Кубку Бельгії команда припинила боротьбу на стадії 1/4 фіналу, поступившись Андерлехту (0:1). У єврокубках "буйволи" не виступали, оскільки в попередньому сезоні фінішували шостими.

ФК Гент

Чому Гент – найбільш український клуб Бельгії?

У 2017 році Гент придбав у Динамо форварда Романа Яремчука за 2 мільйони євро. Інвестиція в перспективного футболіста повністю себе виправдала. Роман за п'ять сезонів забив 61 гол та потрапив до десятки голеадорів за всю історію клубу. Влітку 2021 року нападника продали за 17 мільйонів євро до Бенфіки.

Роман Яремчук ФК Гент

Успішний досвід з українськими легіонерами знайшов продовження. Згодом клуб придбав за 1 млн Ігоря Пластуна та за 1,2 млн Романа Безуса, який на той момент був одним із лідерів Сент-Трюйдена. Обидва гравці в команді відігравали помітну роль, а Безус навіть був улюбленцем місцевих вболівальників.

Роман Безус ФК Гент

У сезоні-2018/19 за Гент одночасно виступали Яремчук, Безус і Пластун. Саме тоді бельгійські журналісти нерідко називали клуб найбільш українським у країні.

Наразі в системі клубу перебувають троє українців: 16-річний голкіпер Гліб Рибальченко грає за юнацьку команду Гента, а у "молодіжці" виступають півзахисник Олександр Сорока та вінгер Руслан Вівдиш. До речі, Сорока був основним гравцем збірної України U-19, з якою дійшов до півфіналу юнацького Євро-2026.

Олександр Сорока ФК Гент

Тренер-пожежник, який дебютував у Києві

Головний тренер Гента Рік де Міл очолив команду у грудні 2025 року, змінивши на посаді хорвата Івана Леко.

Ігрова кар'єра у де Міла не задалася через хронічні проблеми з колінами. Він грав на позиції воротаря за аматорські клуби Бельгії в регіональних лігах. У 2012 році розпочав тренерську діяльність, очоливши аматорський Оскамп.

Рік де Міл ФК Гент

Через три роки фахівця запросили до Брюгге, де попервах він працював з юнацькою командою та резервістами.

У 2021 році де Міл у статусі виконувача обов'язків головного тренера Брюгге керував командою у матчах 1/16 фіналу Ліги Європи проти київського Динамо. Бельгійський клуб зіграв у Києві внічию 1:1, однак після домашньої поразки 0:1 припинив боротьбу.

Рік де Міл дає вказівки гравцям Брюгге у матчі проти Динамо Getty Images

Згодом де Міл працював з Вестерло та Шарлеруа, врятувавши обидві команди від вильоту.

Кадрова ситуація в Генті

У минулому сезоні найкращим бомбардиром команди став івуарійський форвард Вільфрід Канга. Вихованець академії ПСЖ забив 12 голів у 38 матчах.

Вільфрід Канга Getty Images

26-річний поляк Міхал Скураш оформив 11 гольових передач, ставши найкращим асистентом Гента. У своєму послужному списку він має 14 матчів за збірну Польщі.

У центрі оборони найчастіше грали бельгійці Сібе Ван дер Гейден та Маттіс Волькарт.

Найдорожчим гравцем Гента є Матіас Делорж – 21-річний центральний півзахисник, який влітку 2024 року перейшов із Сент-Трюйдена до Гента. Наразі його ринкова вартість становить 7 мільйонів євро.

Матіас Делорж ФК Гент

Влітку клуб продав трьох футболістів на загальну суму 12 мільйонів євро: Міхала Скураша в Ланс, камерунця Самюеля Котто в Реймс та японця Дайсуке Йокота в німецький Ганновер 96.

На підсилення складу бельгійський клуб витратив 6,4 млн євро. Одним із найцікавіших літніх новачків "буйволів" став 18-річний панамський нападник Хосуе Вергара. Бельгійський клуб заплатив 2,5 млн євро за результативного форварда, який забив 14 голів у 20 матчах за Ауду.

Загалом трансферна політика клубу спрямована на підписання молодих талантів з метою їх подальшого продажу в топклуби. Найяскравішим прикладом став канадський форвард Джонатан Девід. "Буйволи" взяли нападника вільним агентом у віці 18 років, а згодом продали його в Лілль за 27 мільйонів євро. Нині один із лідерів збірної Канади виступає за туринський Ювентус.

Джонатан Девід ФК Гент

Як Гент грав проти українських клубів

Гент – регулярний учасник єврокубків. Його турнірні шляхи п'ять разів перетиналися з українськими командами.

Загальний баланс позитивний для представників України: 6 перемог, 2 нічиї та 2 поразки.

Доволі впевнено з бельгійцями впоралися Динамо та Шахтар. А от для Олександрії та Зорі підсумки поєдинків виявилися невдалими.

Супряга проти Пластуна в матчі Динамо – Гент ФК Динамо

2022/23: Ліга конференцій, Зоря – Гент – 1:1, 1:4

2020/21: Ліга чемпіонів, Динамо – Гент – 3:0, 2:1

2019/20: Ліга Європи, Олександрія – Гент – 1:1, 1:2

2016/17: Ліга Європи, Шахтар – Гент – 5:0, 5:3

2010/11: Ліга чемпіонів, Динамо – Гент – 3:0, 3:1

Історичний шанс для ЛНЗ

Попри статус фаворита, який справедливо віддають бельгійському клубу, для ЛНЗ це протистояння вже стало історичним. Черкаська команда вперше зіграє в єврокубках і відразу отримає випробування суперником, який понад два десятиліття регулярно виступає на міжнародній арені.

Для "фіолетових" матчі з Гентом – це не лише боротьба за вихід до наступного раунду, а й можливість вписати перший єврокубковий розділ у власну історію.