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Хавбек юнацької збірної України спрогнозував перемогу Гента в матчі з ЛНЗ у кваліфікації Ліги конференцій

Микола Літвінов — 23 липня 2026, 15:58
Хавбек юнацької збірної України спрогнозував перемогу Гента в матчі з ЛНЗ у кваліфікації Ліги конференцій
Олександр Сорока
kaagent.be

Півзахисник юнацької збірної України та другої команди Гента Олександр Сорока висловився щодо майбутнього протистояння свого клубу з черкаським ЛНЗ, зазначивши, що вірить у перемогу бельгійців та планує подивитися цю гру на стадіоні.

Його слова передає Tribuna.сom.

"Якраз на момент жеребкування був у збірній. І там люди відразу почали питати, як там Гент, що я думаю і як зіграють.

Буде цікаво подивитись на матч. Планую піти на стадіон, коли буде гра в Генті. Думаю, що далі пройде Гент. А в команді ще не питали, як розшифровується ЛНЗ".

Нагадаємо, що назва ЛНЗ – це абревіатура від Лебединського насіннєвого заводу. 

Зауважимо, що команда Віталія Пономаренка в межах другого раунду кваліфікації Ліги конференцій зустрінеться з "буйволами" в цей четвер, 23 липня, о 21:30 (за київським часом). Напередодні своїми думками щодо цього протистояння поділився наставник українського клубу. 

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