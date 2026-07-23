Хавбек юнацької збірної України спрогнозував перемогу Гента в матчі з ЛНЗ у кваліфікації Ліги конференцій
Півзахисник юнацької збірної України та другої команди Гента Олександр Сорока висловився щодо майбутнього протистояння свого клубу з черкаським ЛНЗ, зазначивши, що вірить у перемогу бельгійців та планує подивитися цю гру на стадіоні.
Його слова передає Tribuna.сom.
"Якраз на момент жеребкування був у збірній. І там люди відразу почали питати, як там Гент, що я думаю і як зіграють.
Буде цікаво подивитись на матч. Планую піти на стадіон, коли буде гра в Генті. Думаю, що далі пройде Гент. А в команді ще не питали, як розшифровується ЛНЗ".
Нагадаємо, що назва ЛНЗ – це абревіатура від Лебединського насіннєвого заводу.
Зауважимо, що команда Віталія Пономаренка в межах другого раунду кваліфікації Ліги конференцій зустрінеться з "буйволами" в цей четвер, 23 липня, о 21:30 (за київським часом). Напередодні своїми думками щодо цього протистояння поділився наставник українського клубу.