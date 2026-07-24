Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Досвід дається взнаки: Пономарьов – про дебютний матч ЛНЗ у єврокубках

Денис Іваненко — 24 липня 2026, 13:58
Досвід дається взнаки: Пономарьов – про дебютний матч ЛНЗ у єврокубках
Віталій Пономарьов
Скриншот

Наставник ЛНЗ Віталій Пономарьов висловився про виступ своєї команди у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Гента (0:0).

Його слова передає пресслужба черкаського клубу.

Фахівець заявив, що підопічним бракує досвіду гри на міжнародному рівні й це відчувалось.

"Складний матч, такий, як ми й передбачали. Все-таки вірили, що психологічно команда буде більш розкута, але досвід дається взнаки. Треба мати досвід виступів на такому рівні.

Здавалося, гру команда почала непогано, створила гольовий момент, потім знітилася, почала нервувати, припускатися помилок у простих ситуаціях. Але знову ж таки – це досвід. Треба робити правильний аналіз і готуватися до матчу-відповіді", – сказав Пономарьов.

Проте загалом він задоволений дебютним поєдинком у єврокубках. Спеціаліст сподівається, що в матчі-відповіді команда виступить ще краще проти іменитого суперника:

"З огляду на те що це був перший поєдинок на євроарені, наші футболісти не мали досвіду таких ігор. Звичайно, що частково задоволений. Повністю задоволеним тренер ніколи не буває, адже ідеальну гру важко зіграти. Але були хороші відрізки в матчі, де ми могли реалізувати свої моменти.

Були стовідсоткові гольові нагоди, які потрібно було реалізовувати. Були й необов'язкові помилки. Загалом задоволений тим, як команда провела перший матч у своєму житті на євроарені".

Зазначимо, що друге очне протистояння відбудеться 30 липня. Воно розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Напередодні Олег Федорчук висловився про шанси українських команд пробитись до третього раунду єврокубків. Він вважає їх практично рівними в дуелі ЛНЗ і Гента після першої зустрічі.

Читайте також :
Тренер Гента розповів, чого забракло його команді для перемоги над ЛНЗ у Лізі конференцій
Ліга конференцій ЛНЗ Черкаси Віталій Пономарьов

ЛНЗ Черкаси

Український тренер оцінив шанси клубів УПЛ пробитись до третього раунду кваліфікації єврокубків
Тренер Гента розповів, чого забракло його команді для перемоги над ЛНЗ у Лізі конференцій
ЛНЗ несподівано дав бій Генту, зігравши внічию у дебютному матчі в єврокубках
ЛНЗ та Гент оголосили стартові склади на лобову гру у кваліфікації Ліги конференцій
Хавбек юнацької збірної України спрогнозував перемогу Гента в матчі з ЛНЗ у кваліфікації Ліги конференцій

Останні новини