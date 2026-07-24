Досвід дається взнаки: Пономарьов – про дебютний матч ЛНЗ у єврокубках

Наставник ЛНЗ Віталій Пономарьов висловився про виступ своєї команди у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Гента (0:0).

Його слова передає пресслужба черкаського клубу.

Фахівець заявив, що підопічним бракує досвіду гри на міжнародному рівні й це відчувалось.

"Складний матч, такий, як ми й передбачали. Все-таки вірили, що психологічно команда буде більш розкута, але досвід дається взнаки. Треба мати досвід виступів на такому рівні. Здавалося, гру команда почала непогано, створила гольовий момент, потім знітилася, почала нервувати, припускатися помилок у простих ситуаціях. Але знову ж таки – це досвід. Треба робити правильний аналіз і готуватися до матчу-відповіді", – сказав Пономарьов.

Проте загалом він задоволений дебютним поєдинком у єврокубках. Спеціаліст сподівається, що в матчі-відповіді команда виступить ще краще проти іменитого суперника:

"З огляду на те що це був перший поєдинок на євроарені, наші футболісти не мали досвіду таких ігор. Звичайно, що частково задоволений. Повністю задоволеним тренер ніколи не буває, адже ідеальну гру важко зіграти. Але були хороші відрізки в матчі, де ми могли реалізувати свої моменти. Були стовідсоткові гольові нагоди, які потрібно було реалізовувати. Були й необов'язкові помилки. Загалом задоволений тим, як команда провела перший матч у своєму житті на євроарені".

Зазначимо, що друге очне протистояння відбудеться 30 липня. Воно розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Напередодні Олег Федорчук висловився про шанси українських команд пробитись до третього раунду єврокубків. Він вважає їх практично рівними в дуелі ЛНЗ і Гента після першої зустрічі.