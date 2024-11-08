Ворскла здолала Чорноморець в 13 турі УПЛ і обійшла його в турнірній таблиці

8 листопада відбувся матч 13 туру Української Прем’єр-ліги сезону-2024/25, в якому Ворскла на виїзді мінімально переграла Чорноморець.

На 79-й хвилині єдиний гол у ворота Чорноморця забив Денис Ндукве, який найкраще розібрався у штрафному майданчику суперників після кутового.

Українська Прем’єр-ліга. 13-й тур

Чорноморець – Ворскла – 0:1

Гол: 0:1 Ндукве (79)

Чорноморець: Рудько – Бутко, Удод, Скиба, Білошевський (Кисіль, 88), Шпорн (Єрмаков, 78), Габелок (Лацабідзе, 46), Янаков, Петряк, Хобленко (Попов, 46), Кайо Гомес (Сігеєв, 88).

Ворскла: Ісенко – Бацула, Гучек, Пердута, Крупський, Скляр, Челядін (Чорноморець, 80), Ієде (Корнієнко, 89), Ковталюк (Ндукве, 59), Кане, Мякушко (Нестеренко, 59).

Ворскла набрала 13 очок і випередила у турнірній таблиці одеситів, які мають на своєму рахунку 12 залікових пунктів.

Нагадаємо, що попередній тур був провальним для кожного з колективів. Чорноморець дав бій Шахтарю, але все одно залишився без очок. Ворскла після помилки власного гравця поступилася Колосу.