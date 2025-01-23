Лівий берег підсилився вихованцем Шахтаря

23-річний воротар Ілля Караващенко став гравцем столичного Лівого Берега.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Про деталі угоди не повідомляється. Останньою командою гравця був Маріуполь, за який він виступав із 2022 року та провів на полі 40 матчів.

Караващенко – вихованець Зорі та Шахтаря. Спочатку виховувався у луганському клубі, а згодом потрапив до академії українського гранда.

Також напередодні Лівий берег оголосив про підписання колишнього нападника тернопільської Ниви Андрія Різника. Футболіст залишив стан тернопільців на правах вільного агента.

Раніше головний тренер Лівого берега прокоментував перебіг зимових зборів команди.