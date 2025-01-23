Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Лівий берег підсилився вихованцем Шахтаря

Микола Дендак — 23 січня 2025, 23:01
Футболіст Ілля Караващенко перейшов у ФК Лівий берег
Ілля Караващенко
ФК Лівий берег

23-річний воротар Ілля Караващенко став гравцем столичного Лівого Берега.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Про деталі угоди не повідомляється. Останньою командою гравця був Маріуполь, за який він виступав із 2022 року та провів на полі 40 матчів.

Караващенко – вихованець Зорі та Шахтаря. Спочатку виховувався у луганському клубі, а згодом потрапив до академії українського гранда.

Також напередодні Лівий берег оголосив про підписання колишнього нападника тернопільської Ниви Андрія Різника. Футболіст залишив стан тернопільців на правах вільного агента.

Раніше головний тренер Лівого берега прокоментував перебіг зимових зборів команди.

Лівий берег Шахтар Донецьк ФСК Маріуполь

Лівий берег

Легендарного екстренера Ворскли нагороджено орденом президента УАФ
Лівий берег оголосив про підписання першого зимового новачка
Товариські матчі: Лівий берег розгромив Металіст 1925, Зоря програла Віслі
Футболісти отримують суттєві навантаження: тренер Лівого берега – про зимові збори
Перспективний півзахисник залишив Олександрію та може перебратися до столичного клубу

Останні новини