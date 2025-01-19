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Футболісти отримують суттєві навантаження: тренер Лівого берега – про зимові збори

Володимир Максименко — 19 січня 2025, 19:52
Футболісти отримують суттєві навантаження: тренер Лівого берега – про зимові збори
Віталій Первак
Лівий берег

Головний тренер Лівого берега Віталій Первак прокоментував перебіг зимових зборів команди та підготовку до другої частини УПЛ.

Слова фахівця наводить офіційний сайт столичного клубу.

"У нас тільки початок зимових зборів. Зіграли спаринг проти футболістів випускного класу нашої академії. Зараз футболісти отримують суттєві навантаження, виконують багато силової роботи. Рухаємося згідно з планом.

Протягом першого тижня збору працювали над фізичними кондиціями. Якраз у цей час закладається необхідний фундамент у функціональній підготовці.

Футболістам треба багато терпіння та бажання, щоб пережити цей непростий період на зборах. Головне, щоб обійшлося без травм.

Зараз працюємо у режимі дворазових тренувань. Хлопці до зборів працювали індивідуально, щоб бути готовими до початку нашої роботи. З психологічним станом жодних проблем немає", - розповів Первак.

Зазначимо, що першу частину чемпіонату України Лівий берег завершив на 13 місці, маючи 16 очок у своєму активі.

В першому поєдинку після поновлення чемпіонату на киян очікує матч проти донецького Шахтаря.

Раніше повідомлялось, що Лівий берег може підписати перспективного півзахисника Олександрії.

Лівий берег Чемпіонат України, УПЛ Віталій Первак

Віталій Первак

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