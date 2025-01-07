Нива Тернопіль оголосила про відхід трьох гравців

Тернопільська Нива припинила співпрацю з трьома гравцями команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Команду покинули Андрій Різник, Богдан Козак та Андрій Зіня. У всі трьох завершився термін контракту.

Нива зайняла 5-те місце у таблиці групи А Першої ліги, заробивши за 14 матчів 16 очок. Другу частину сезону команда проведе у Групі вибування.

Раніше повідомлялося, що 24-річний Різник продовжить кар'єру в черкаському ЛНЗ, з яким підписав дворічний контракт.