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Нива Тернопіль оголосила про відхід трьох гравців

Олександр Булава — 7 січня 2025, 21:17
Нива Тернопіль оголосила про відхід трьох гравців
Андрій Різник
ФК Нива

Тернопільська Нива припинила співпрацю з трьома гравцями команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Команду покинули Андрій Різник, Богдан Козак та Андрій Зіня. У всі трьох завершився термін контракту.

Нива зайняла 5-те місце у таблиці групи А Першої ліги, заробивши за 14 матчів 16 очок. Другу частину сезону команда проведе у Групі вибування.

Раніше повідомлялося, що 24-річний Різник продовжить кар'єру в черкаському ЛНЗ, з яким підписав дворічний контракт.

Нива Тернопіль

Нива Тернопіль

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