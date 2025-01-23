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Лівий берег оголосив про підписання першого зимового новачка

Володимир Максименко — 23 січня 2025, 15:56
Лівий берег оголосив про підписання першого зимового новачка
Андрій Різник
Лівий берег

Лівий берег оголосив про підписання колишнього нападника тернопільської Ниви Андрія Різника.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

Контракт підписано до літа 2026 року.

У сезоні-2024/25 Різник зіграв 11 матчів у складі Ниви, забивши 8 голів та записавши на свій рахунок одну результативну передачу.

Нагадаємо, футболіст залишив стан тернопільців на правах вільного агента на початку 2025 року.

Раніше головний тренер Лівого берега прокоментував перебіг зимових зборів команди.

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