Ліверпуль відхилив пропозицію у 28 млн євро від Інтера за свого хавбека – ЗМІ

Англійський Ліверпуль відхилив усну пропозицію міланського Інтера щодо придбання центрального півзахисника Кертіса Джонса за 28,7 мільйона євро.

Про це повідомляє The Athletic.

Це вже друга пропозиція, яку відхиляє англійський гранд. "Мерсисайдці" хочуть продати Джонса за 40 мільйонів євро, на що "нерадзуррі" поки не можуть відповісти такою сумою.

"Червоні" вважають, що якщо мадридський Атлетико продав Конора Галлахера Тоттенгему за 40 мільйонів, то й за Джонса має стояти аналогічний цінник.

Як зазначається, деякі високопоставлені гравці Ліверпуля наголошують, що клуб може задарма втратити 25-річного хавбека влітку наступного року.

Зауважимо, що контракт Джонса з "мерсисайдцями" чинний до 30 червня 2027-го року, а його трансферна вартість становить 35 мільйонів євро (за даними Transfermarkt).

У сезоні-25/26 Джонс провів на клубному рівні 49 матчів, проте у половині з них виходив з лави запасних. У цих поєдинках відзначився 3 голами та 3 асистами.

Нагадаємо, що напередодні Ліверпуль підписав за 40 мільйонів євро 22-річного вінгера Осасуни Віктора Муньйоса.