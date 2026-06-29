Вундеркінд зі збірної Кот-д’Івуару відмовив Ліверпулю заради ПСЖ

Вінгер РБ Лейпциг і збірної Кот-д'Івуару Ян Діоманде вибрав ПСЖ своїм наступним клубом у кар'єрі.

Про це повідомляє Девід Орнштейн.

Тривалий за над трансфером 19-річного вундеркінда працював Ліверпуль, який розглядав Діоманде як заміну Мохамеду Салаху. Івуарієць вірить у проєкт ПСЖ як у можливість регулярно вигравати трофеї та стати в майбутньому володарем Золотого м'яча.

Раніше повідомлялося про те, що РБ Лейпциг вимагає у Ліверпуля 130 мільйонів євро за Діоманде. Чи досяг уже ПСЖ домовленості з німецьким клубом домовленості щодо суми трансферу, на повідомляється.

У сезоні-2025/26 на рахунку Діоманде 13 голів і 8 асистів у 32 матчах за РБ Лейпциг у всіх турнірах. Контракт вінгера діє до літа 2030 року, трансферна вартість оцінюється в 75 мільйонів євро.