Ліверпуль підписав 20-річного захисника Ренна за майже 64 мільйони євро

Ліверпуль оголосив про перехід центрального захисника Жеремі Жаке зі французького Ренна.

Про це повідомив офіційний сайт "червоних".

20-річний футболіст підписав із мерсисайдським клубом довгостроковий контракт.

"Я дуже щасливий. Коли побачив клубну базу, одразу зрозумів, що хочу бути тут. Для мене перехід у Ліверпуль – це велика мрія, адже це великий клуб", – сказав Жаке клубній пресслужбі.

Ігровий номер, під яким француз виступатиме за Ліверпуль, буде оголошено пізніше.

Jeremy Jacquet is a Red 🇫🇷🔴 pic.twitter.com/BlWsUTretl — Liverpool FC (@LFC) July 1, 2026

За інформацією порталу Transfermarkt, сума трансферу становить 63,6 мільйона євро, а контракт діятиме до 30 червня 2031 року.

Жаке є вихованцем французького Ренна. За основну команду він провів 33 матчі, 21 із яких – у сезоні-2025/26. Кампанію захисник завершив достроково через травму плеча, отриману в лютому.

Також у кар'єрі француза був майже річний період оренди в Клермоні, за який він зіграв 24 поєдинки. Крім того, Жаке є гравцем молодіжної збірної Франції U-21.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль підписав за 40 мільйонів євро вінгера Осасуни Віктора Муньйоса.