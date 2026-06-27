Лейпциг вимагає в Ліверпуля 130 млн євро за трансфер Діоманде

Ліверпуль зацікавлений у трансфері вінгера РБ Лейпциг Яна Діоманде, який став пріоритетною трансферною метою клубу на літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Sky Sports News.

Ліверпуль готовий викласти за 19-річного івуарійського таланта до 86 мільйонів фунтів, оскільки серйозно налаштований підписати Діоманде.

Водночас Лейпциг не поспішає відпускати свого вундеркінда та оцінює трансфер гравця збірної Кот-д'Івуару у 112 мільйонів фунтів (130 млн євро).

Зазначимо, що гравцем також цікавляться Манчестер Юнайтед і ПСЖ.

У сезоні-2025/26 на рахунку Діоманде 13 голів і 8 асистів у 32 матчах за РБ Лейпциг у всіх турнірах. Контракт вінгера діє до літа 2030 року, трансферна вартість оцінюється в 75 мільйонів євро.

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Нагадаємо, що напередодні Ліверпуль підписав за 40 мільйонів євро 22-річного вінгера Осасуни Віктора Муньйоса.