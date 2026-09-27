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Форвард Ліверпуля отримав травму в розташуванні збірної Швеції

Олег Дідух — 27 вересня 2026, 14:00
Форвард Ліверпуля отримав травму в розташуванні збірної Швеції
Александер Ісак
ФК Ліверпуль

Нападник Ліверпуля Александер Ісак отримав травму в розташуванні збірної Швеції.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

За їхньою інформацією, травма є незначною. Тим не менш, форвард уже покинув розташування збірної Швеції та відновлюватиметься під наглядом лікарів Ліверпуля.

25 вересня Ісак провів на полі всі 90 хвилин у матчі Ліги націй проти Румунії (перемога 2:1), і відкрив рахунок у поєдинку на 20 хвилині. Проте по ходу цього поєдинку форвард отримав пошкодження, і тепер не допоможе в наступних трьох матчах Ліги націй проти Польщі, Боснії і Герцеговини та Румунії.

Ісак вдало розпочав новий сезон, відзначившись 4 голами та 1 асистом у 7 матчах за Ліверпуль.

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