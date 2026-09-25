Ліверпуль може викупити Араухо в Барселони за 55 млн євро

Ліверпуль розглядає можливість викупу центрального захисника Рональда Араухо у Барселони після завершення сезону.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією видання, в англійському клубі задоволені його грою та адаптацією і вже обговорюють можливість зберегти футболіста після завершення оренди.

Уругваєць провів 7 матчів, 5 із них – у стартовому складі. Тренер Ліверпуля Андоні Іраола використовував Араухо як у центрі захисту, так і на правому фланзі. У матчі Ліги чемпіонів проти Атлетико захисник віддав результативну передачу п'ятою.

В орендній угоді передбачена необов'язкова опція викупу за 55 млн євро. Рішення про її активацію Ліверпуль ще не ухвалив: за оцінкою видання, воно залежатиме від виступів Араухо впродовж сезону. Його контракт із Барселоною діє до 2031 року.

Напередодні повідомлялося, що Ліверпуль поки не планує продовжувати контракт з голкіпером команди Аліссоном Бекером.