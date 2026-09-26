Ліверпуль призначив нового спортивного директора

Джуліан Ворд призначений на посаду спортивного директора Ліверпуля.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

На цій посаді він замінив Річарда Х'юза, якого на початку вересня переманив Аль-Хіляль із Саудівської Аравії.

Що стосується Ворда, то до цього він з 2024 року обіймав посаду технічного директора Fenway Sports Group – компанії, яка є власником Ліверпуля.

Раніше 45-річний англійський фахівець уже працював у Ліверпулі з 2012 до 2023 року, при чому, в сезоні-2022/23 обіймав посаду спортивного директора клубу.

Нагадаємо, кілька днів тому в віці 87 років пішов із життя колишній власник Ліверпуля та хокейного клубу НХЛ Монреаль Канадієнс Джордж Джиллетт-молодший. Він володів "Червоними" в 2007 – 2010 роках.