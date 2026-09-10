Аліссона оштрафували за "неналежну" поведінку після матчу з Ноттінгем Форест у 2-му турі АПЛ

Воротаря англійського Ліверпуля Аліссона Бекера оштрафували на 8 тисяч фунтів стерлінгів (близько 10,8 тисячі доларів) внаслідок того, що він вдарив ногою табло заміни гравця у матчі 2-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Ноттінгем Форест (2:2).

Про це повідомляє Reuters.

У цій зустрічі Аліссон через підніжку супротивнику приніс у свої ж ворота 11-метровий на 70-й хвилині. Таким чином, він подарував перевагу команді Олівера Гласнера – 2:1.

Врятувати від поразки "мерсисайдців" вдалося Вітктору Муньйосу на останніх хвилинах зустрічі.

Бразильський голкіпер після завершення поєдинку пішов у підтрибунне приміщення, де почав бити ногами футбольне спорядження.

"Було заявлено, що воротар поводився неналежним чином у зоні тунелю після фінального свистка. Аліссон Бекер згодом визнав висунуте проти нього звинувачення та отримав стандартне покарання", – заявив речник Футбольної асоціації Англії.

Зауважимо, що Аліссон став гравцем Ліверпуля влітку 2018 року, коли перейшов з італійської Роми. За цей час відіграв за клуб 337 поєдинків, у яких пропустив 311 м'ячів та 138 разів залишив ворота на "замку".

У складі "мерсисайдців" 33-річний голкіпер вигравав Лігу чемпіонів, став дворазовим чемпіоном Англії, двічі підняв над головою Кубок англійської ліги, тріумфував у Кубку Англії та здобув Суперкубок УЄФА.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Аліссон був готовий перейти до туринського Ювентуса.