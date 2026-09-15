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Слідом за Араухо: Ліверпуль зацікавився ще одним захисником Барселони – ЗМІ

Микола Літвінов — 15 вересня 2026, 14:43
Слідом за Араухо: Ліверпуль зацікавився ще одним захисником Барселони – ЗМІ
Алехандро Бальде
Marc Graupera - FC Barcelona

Лівий захисник каталонської Барселони Алехандро Бальде опинився у сфері інтересів англійського Ліверпуля.

Про це повідомляє Sport.es.

Як зазначається, наставник "мерсисайдців" Андоні Іраола вважає варіант з таким трансфером досить цікавим, якщо фінансові інтереси клубів будуть збігатися.

Сам же Бальде втратив позицію в стартовому складі у поточному сезоні, поступившись місцем Канселу та 19-річному Хаві Еспарту, й наразі йому залишається час до зимового трансферного вікна, аби вирішити своє майбутнє. За даними видання, серед клубів, які також цікавилися гравцем, фігурують Інтер та Манчестер Юнайтед.

Зауважимо, що 22-річний іспанець є вихованцем "блаугранас". За цей клуб він загалом провів 168 матчів, у яких відзначився 3 голами та 21 асистом.

Також у нього є досвід гри за національну збірну. У складі "Фурії Рохи" Бальде провів 7 поєдинків. Разом із командою був на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі, де вилетів в 1/8 фіналу від Марокко (0:0, по пен. 0:3).

Нагадаємо, що напередодні до Ліверпуля доєднався на правах оренди центрбек "синьо-гранатових" Рональд Араухо.

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