Мілнер повернувся в Ліверпуль у новій ролі

Колишній півзахисник збірної Англії Джеймс Мілнер повернувся у свій колишній клуб, Ліверпуль, у новій ролі.

Про це повідомляє Liverpool Echo.

За їхньою інформацією, 40-річний англієць став дитячим тренером у академії Ліверпуля. Він працює із молодшими віковими групами. Паралельно Мілнер проходить навчання для отримання тренерського диплому УЄФА Про.

Нагадаємо, Мілнер завершив кар'єру гравця влітку поточного року. За Ліверпуль він виступав у 2015 – 2023 роках, відзначившись 26 голами в 332 матчах у всіх турнірах. Вигравав із клубом АПЛ і Лігу чемпіонів.

Також захищав кольори Лідса, Свіндона, Ньюкасла, Астон Вілли, Манчестер Сіті та Брайтона. В 2009 – 2016 роках провів 61 матч і забив 1 гол за збірну Англії.