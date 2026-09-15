Ліверпуль впевнено переміг Тоттенгем, Брентфорд з Ярмолюком пройшов Редінг в 1/16 Кубку футбольної ліги

У вівторок, 15 вересня, відбулася низка матчів 1/16 фіналу Кубку футбольної ліги.

Зокрема, у центральній зустрічі ігрового дня Ліверпуль вдома завдав поразки Тоттенгему.

Рахунок у середині 1-го тайму відкрив Макаллістер, а у другій 45-хвилинці він асистував Гакпо, який подвоїв перевагу "червоних".

За 21 хвилину до завершення основного часу Галлагер зміг скоротити відставання, однак на більше команди Роберто Де Дзербі не вистачило, а вже у компенсований час Собослай довів справу до переконливої перемоги.

Водночас Арсенал на виїзді здобув переконливу перемогу над Іпсвіч-Таун. Дублем у складі "канонірів" відзначився 16-річний Макс Доуман.

В інших матчах Фулгем дотиснув Вест Гем, Брентфорд Єгора Ярмолюка пройшов Редінг (українець вийшов на старті другого тайму, без результативних дій), а Пітерборо в серії пенальті обіграв Барнслі.

Кубок футбольної ліги

1/16 фіналу, 15 вересня

Пітерборо – Барнслі 3:3 (2:2), 7:6 по пенальті

Голи: 0:1 – 2 Макгіен, 1:1 – 19 Леонард, 2:1 – 27 Ормерод, 2:2 – 40 Клірі, 2:3 – 74 Клірі, 3:3 – 88 Ормерод

Вест Гем – Фулгем 2:3 (2:2)

Голи: 0:1 – 13 Муніз, 1:1 – 16 Морату, 1:2 – 37 Перес, 2:2 – 45+2 Пабло, 2:3 – 78 Бобб

Іпсвіч – Арсенал 2:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 7 Доуман, 0:2 – 16 Мадуеке, 0:3 – 47 Доуман, 0:4 – 58 Меріно, 1:4 – 62 Мехметі, 2:4 – 90+1 Акпом

Ліверпуль – Тоттенгем 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 21 Макаллістер, 2:0 – 54 Гакпо, 2:1 – 69 Галлагер, 3:1 – 90+1 Собослай

Редінг – Брентфорд 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 3 Вілсон, 0:2 – 45+1 Карвалью, 1:2 – 72 О'Коннор

Напередодні Челсі у матчі з 9-ма голами розгромив Лідс у 1/16 фіналу Кубку футбольної ліги.