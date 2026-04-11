ПСЖ перебуває на фінальній стадії переговорів щодо продовження контракту з головним тренером

ПСЖ перебуває за крок до підписання нового контракту з головним тренером команди Луїсом Енріке.

Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією видання, переговори перебувають на фінальній стадії та проходять у позитивному ключі.

Очікується, що остаточна угода буде досягнута ще до завершення поточного сезону, а новий контракт буде чинним до 2030 року та передбачатиме суттєве підвищення зарплати, що зробить Енріке одним з найбільш високооплачуваних тренерів Європи.

Зазначимо, що чинна угода фахівця розрахована до завершення сезону-2026/27. До нього вже проявляють інтерес чимало клубів, але ПСЖ зацікавлений у довгостроковій співпраці, тому почав обговорення нових умов.

Нагадаємо, що Луїс Енріке очолив французьку команду влітку 2023 року. За цей час його підопічні здобули десять трофеїв, зокрема, вони є чинними переможцями Ліги чемпіонів, встановивши у фіналі історичний рекорд.