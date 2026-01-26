Ліверпуль відмовив Тоттенгему у трансфері лівого захисника

Ліверпуль припинив переговори щодо переходу Ендрю Робертсона до Тоттенгема, оскільки клуб не знайшов варіантів для заміни гравця.

Про це повідомляє The Times.

Керівництво мерсисайдського клубу розглянуло пропозицію лондонців та оцінило внутрішні ресурси команди, після чого вирішило завершити процес перемовин, щоб зберегти склад до кінця сезону.

Робертсон виступає за Ліверпуль із літа 2017 року. У поточному сезоні 2025/26 захисник провів 21 матч, відзначившись одним голом та однією результативною передачею.

Наразі команда "червоних" посідає шосте місце в Англійській Прем'єр-лізі, маючи у своєму активі 36 очок після 23 проведених турів.

Нагадаємо, що Ліверпуль прагне підписати 21-річного півзахисника Крістал Пелес Адама Вортона.