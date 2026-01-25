Ліверпуль поверне свого захисника з Роми – Романо

Італійська Рома погодилася достроково припинити оренду лівого захисника Константіноса Цімікаса. Грецький футболіст залишить розташування "вовків" і повернеться до Ліверпуля вже наступного тижня.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Інсайдер наводить слова спортивного директора Роми Рікі Массари.

"Це правда, ми ведемо переговори з Ліверпулем із цього приводу".

Цимікас вирушив до Рима минулого літа на правах оренди. Однак в Італії кар'єра грека не склалася: він так і не зміг вибороти стабільне місце в основі, провівши в Серії А лише 4 матчі у старті та ще 7 разів вийшовши на заміну.

Нагадаємо, що основного конкурента Цимікаса в Ліверпулі по позиції лівого захисника Енді Робертсона хоче підписати лондонський Тоттенгем.