Ліверпуль відмовився від продажу Робертсона – ЗМІ

Трансфер захисника Ендрю Робертсона до лондонського Тоттенгема наразі скасовано. Керівництво Ліверпуля в останній момент вирішило зупинити переговори й залишити шотландця на "Енфілді".

Про це повідомляє журналіст Пол Джойс. Деталі містить його стаття в The Times.

"Мерсисайдці" повідомили керівництво "шпор", що за нинішніх обставин не можуть дозволити собі відпустити досвідченого гравця. Головна проблема – брак альтернатив на позиції лівого захисника в команді.

У цьому сезоні Робертсон провів за Ліверпуль 22 матчі, відзначившись одним голом та одним асистом.

Захисник виступає за "мерсисайдців" з 2017 року після переходу з Галл Сіті – за цей час він став дворазовим чемпіоном АПЛ та переможцем Ліги чемпіонів-2019. Загалом за час своєї кар'єри в Ліверпулі Робертсон провів 363 матчі. У них забив 16 голів та віддав 68 результативних передач.

Нагадаємо, що раніше Робертсон прокоментував ситуацію зі своїм контрактом, термін дії якого добігає кінця вже за п'ять місяців.