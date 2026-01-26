Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ліверпуль відмовився від продажу Робертсона – ЗМІ

Микола Літвінов — 26 січня 2026, 00:02
Ліверпуль відмовився від продажу Робертсона – ЗМІ
Ендрю Робертсон
liverpoolfc.com

Трансфер захисника Ендрю Робертсона до лондонського Тоттенгема наразі скасовано. Керівництво Ліверпуля в останній момент вирішило зупинити переговори й залишити шотландця на "Енфілді".

Про це повідомляє журналіст Пол Джойс. Деталі містить його стаття в The Times.

"Мерсисайдці" повідомили керівництво "шпор", що за нинішніх обставин не можуть дозволити собі відпустити досвідченого гравця. Головна проблема – брак альтернатив на позиції лівого захисника в команді.

У цьому сезоні Робертсон провів за Ліверпуль 22 матчі, відзначившись одним голом та одним асистом.

Захисник виступає за "мерсисайдців" з 2017 року після переходу з Галл Сіті за цей час він став дворазовим чемпіоном АПЛ та переможцем Ліги чемпіонів-2019. Загалом за час своєї кар'єри в Ліверпулі Робертсон провів 363 матчі. У них забив 16 голів та віддав 68 результативних передач.

Нагадаємо, що раніше Робертсон прокоментував ситуацію зі своїм контрактом, термін дії якого добігає кінця вже за п'ять місяців.

Ліверпуль Тоттенгем

Ліверпуль

Ліверпуль поверне свого захисника з Роми – Романо
Ліверпуль контактував з Алонсо щодо готовності іспанця очолити клуб
Капітан Ліверпуля знайшов несподівану причину поразки від Борнмута
Слот – про поразку Ліверпуля від Борнмута: У нас просто забракло сил
Тренер Тоттенгема відмовився коментувати трансфер гравця Ліверпуля

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік