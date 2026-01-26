Українська правда
Ліверпуль прагне підписати півзахисника Крістал Пелес

Станіслав Лисак — 26 січня 2026, 09:12
Крістал Пелес

Ліверпуль прагне підписати 21-річного півзахисника Крістал Пелес Адама Вортона.

Про це повідомляє інсайдер Нікола Скіра.

Універсальний хавбек уже погодився на перехід до мерсисайдців та готовий підписати контракт на 5 років з новою командою.

Гравець, чий контракт розрахований до 2029 року, наразі оцінюється в 60 млн євро. На початку 2025 року Вортоном цікавився мадридський Реал та інші провідні клуби Європи.

Вихованець Блекберна перейшов до Крістал Пелес за 21 млн євро в січні 2024-го та виграв з "орлами" Кубок та Суперкубок Англії.

У нинішньому сезоні футболіст провів за Пелес 31 матч в усіх турнірах та відзначився двома асистами.

Ліверпуль

