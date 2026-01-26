Ліверпуль прагне підписати півзахисника Крістал Пелес
Ліверпуль прагне підписати 21-річного півзахисника Крістал Пелес Адама Вортона.
Про це повідомляє інсайдер Нікола Скіра.
Універсальний хавбек уже погодився на перехід до мерсисайдців та готовий підписати контракт на 5 років з новою командою.
Гравець, чий контракт розрахований до 2029 року, наразі оцінюється в 60 млн євро. На початку 2025 року Вортоном цікавився мадридський Реал та інші провідні клуби Європи.
Вихованець Блекберна перейшов до Крістал Пелес за 21 млн євро в січні 2024-го та виграв з "орлами" Кубок та Суперкубок Англії.
У нинішньому сезоні футболіст провів за Пелес 31 матч в усіх турнірах та відзначився двома асистами.