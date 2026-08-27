Де Брейне: Габріел Жезус – гравець такого типу, якого нам не вистачає

Бельгійський півзахисник Наполі Кевін Де Брейне пояснив, чому команді варто підписати бразильського форварда Арсенала Габріела Жезуса.

Слова хавбека наводить CalcioNapoli24.

"Якість. Якість в атаці, у грі з м'ячем, у грі в стінку та в командній грі. Ймовірно, це гравець такого типу, якого нам зараз не вистачає, він відрізняється від Расмуса Гойлунда та Лоренцо Лукки. Якби він прийшов, то міг би нам допомогти. Також завдяки своєму досвіду він знає, як перемагати. Це важливо. Побачимо, що станеться", – заявив хавбек.

Інтерес Наполі до Габріела Жезуса з'явився ще на початку серпня. Згодом форвард дав згоду на перехід у Наполі.

Жезус і Де Брейне разом виступали за Манчестер Сіті в 2017 – 2022 роках.