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Де Брейне став першим гравцем збірної Бельгії, який забивав на трьох різних чемпіонатах світу

Володимир Слюсарь — 27 червня 2026, 10:05
Де Брейне став першим гравцем збірної Бельгії, який забивав на трьох різних чемпіонатах світу
Кевін Де Брейне
Getty Images

Півзахисник Наполі Кевін Де Брейне став першим гравцем в історії збірної Бельгії, який відзначився забитим м'ячем на трьох різних чемпіонатах світу.

Про це повідомляє OptaPaolo.

Бельгієць відзначився третім голом на 66 хвилині протистояння третього туру групи G.

Таким чином він забивав голи на мундіалях у 2014, 2018 та 2026 роках.

Нагадаємо, що Бельгія розгромила Нову Зеландію 5:1 в заключному турі групового етапу чемпіонату світу-2026, пробившись до плейоф.

Найкращим гравцем протистояння став бельгійський нападник Арсенала Леандро Троссар, який забив перші два м'ячі збірної у матчі.

Окрім цього одноклубник Де Брейне Ромелу Лукаку став найкращим бомбардиром збірної Бельгії на чемпіонатах світу після матчу проти Нової Зеландії.

Кевін Де Брейне збірна Бельгії з футболу

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