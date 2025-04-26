Визначився останній невдаха АПЛ, який достроково вилетів до Чемпіоншипа

В Англійській Прем'єр-лізи достроково визначилися команди, які з наступного сезону понизяться у класі та виступатимуть у Чемпіоншипі.

Так, останнім невдахою поточного сезону став Іпсвіч Таун, поразка якого від Ньюкасла у 34-му турі першості, позбавила команду навіть теоретичних шансів зберегти прописку в АПЛ. Клуб відстає від рятівного 17-го місця на 16 очок за чотири тури до кінця чемпіонату.

Following back-to-back promotions to the top tier of English football, today's result confirms our relegation from the Premier League.



We've fought all season with you always behind us, Town fans. 💙 pic.twitter.com/s3fplt9vNR — Ipswich Town (@IpswichTown) April 26, 2025

Ньюкасл, у свою чергу, піднявся на 3 позицію і продовжує свою боротьбу за вихід до Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що Іпсвіч вилетів з АПЛ у перший же рік після повернення до найсильнішої британської ліги. Раніше таке "досягнення" підкорилося Лестеру, а першим клубом, який достроково понизився – став Саутгемптон.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, вже відомі два клуби Чемпіоншипа, які навпаки достроково оформили підвищення у класі.