Як замінити генія і виграти АПЛ в дебютному сезоні: метод Арне Слота
Ліверпуль перед стартом сезону попрощався з культовим для "Енфілда" Юргеном Клоппом, проте на результатах це не відобразилося. Ба більше – клуб лише вдруге в історії виграв АПЛ.
Чемпіон розповідає про метод і секрети нового тренера червоних Арне Слота, який зробив майже неможливе – замінив генія в стислі терміни.
***
Ви, певно, помічали у трансляціях АПЛ ось цей банер, виконаний в стилі "п'яти голів комунізму". На ньому найважливіші тренери в історії Ліверпуля – Шенклі, Пейслі, Фейган, Далгліш, Бенітес та Клопп.
Так-от вже влітку сюди домалюють і Арне Слота.
Непоганий темп.
"Я повністю впевнений, що з цими гравцями ми зможемо додати кілька речей і набрати трохи більше очок, ніж 82, які потрібні, щоб обійти Сіті та Арсенал", – казав нідерландець перед стартом сезону.
Ця прямота замість непотрібних відмазок про адаптацію одразу сподобалася лідерам Мохамеду Салаху й Вірджилу Ван Дейку, в яких нема часу чекати. Навіть з контрактами, що добігали кінця, вони гарували за Слота, як зелені юнаки.
Та й інші в команді теж.
Перша суперсила голландця – його вміння підібрати кожному правильні слова.
***
Команда й фани бачили, що про них дбають.
Ще влітку Арне збільшив відпустки основі з двох тижнів до трьох, а в турне по США повіз молодь.
Коли ж ветерани повернулись, то що побачили? Змінилася сама суть тренувальних сесій: "Важить не лише бажання навчити гравців чогось, а й зробити так, щоб це було весело".
Преса намагалася якось розкрутити історію з того, як Слот не підійшов до гостьової трибуни в Іпсвічі, але повз касу – Арне розповів, що не знав про традицію й пообіцяв надалі це робити.
До нього загалом ну ніяк не приставав негатив.
Ну пожартував один раз невдало про "Тренда-трента", і що? Зате реакція на слова Салаха про останній матч на "Етіхаді" була реально шикарною, сміялися всі:
"Мабуть, він прочитав про 115 фінансових звинувачень на адресу Сіті. Але це жарт!"
Слот легко вмовив Трента Александера-Арнольда більше працювати на оборону, а згодом, коли той вибрав Реал, домовився й ударно завершити сезон. Трент не підвів тренера, якому дав слово, і на Лестер навіть з травмою вийшов, забив гарний гол.
А той що? Спокійний, як удав:
"Не думаю, що злитися 15-20 разів за сезон дуже допомагає. Такі речі слід приберігати для особливих моментів".
Жодного разу за сезон Слот не "грав Клоппа" просто щоб сподобатись. Він завжди був собою, і якщо душа хотіла відпустки за два тури до кінця АПЛ – Арне збирав речі і їхав на Ібіцу.
І, авжеж, він набрав свої 82 очки.
***
Це дуже важливо: Ліверпуль найняв на косплеєра, а сформованого, зрілого чоловіка.
Його принципи корінням з Бергентгейма – містечка у Біблійному поясі Нідерландів, де особливо сильна церква. Тут по неділях не працюють навіть магазини, а слава нічого не дає.
"Він приємний хлопець. Час від часу повертається сюди. Але ніхто не звертає на нього уваги, ми не такі", – каже м'ясник Роель Вентлінк. – Батько Арне був директором школи і його першим тренером. Він виріс дисциплінованим, цілеспрямованим. Змалку знав, що таке праця".
Так само і як тренер Слот склався задовго до "Енфілда". Вже у 2019-му його АЗ Алкмаар віддав титул Аяксу лише за додатковими показниками, маючи бюджет у 25,5 млн проти 110 у столичних.
Далі був Феєнорд, з яким Арне спочатку дійшов до фіналу Ліги конференцій, де поступився Ромі Жозе Моурінью, а тоді й поготів виграв Ередівізі.
В усіх цих пригодах поруч з Арне був його найкращий друг Марино Пушич, чий відхід до Шахтаря його засмутив:
"Шкода, бо він був величезною цінністю для нашого персоналу. Він підтримував мене щодня, навіть коли було складно".
В свою чергу Пушич ще рік тому спрогнозував, як все пройде:
"Ви не побачите, як він бігає до трибун, скаче чи щось подібне. Але він активний, зосереджений на деталях. У нього багато глибоких думок про гру, її розвиток, і він прекрасно тренує".
Писали, що після переїзду до Ліверпуля Арне ще раз запросив Пушича з собою, але той не поїхав. Мабуть, зараз шкодує.
***
Слот-бо не сидів, а швиденько знайшов інших, кому делегував повноваження.
Наприклад, Рубен Пітерс – одна з неявних зірок Ліверпуля.
Ще в Феєнорді цей керівник відділу фізичних показників досягав неймовірних 90% доступних гравців у розпал сезону. В Англії цифри впали, бо й АПЛ вимогливіша, проте покращення після Клоппа дуже відчутне. До старту плейоф ЛЧ Ліверпуль мав 14 травм проти 19 рік назад; так само і частота пошкоджень зменшилась із 5,9/1000 хвилин до 4,3.
Це з подачі Пітерса інтенсивність тренувань червоних знизилась, але вони стали довшими – виявилось, так м'язи травмуються рідше.
Він також ввів йогу, дихальні практики перед заняттям, встановив усім датчики якості сну – і Ліверпуль перебігав всю лігу. Якщо рахувати лише другі тайми, то червоні набрали в них на 19 очок більше за Сіті, що йде другим.
Ще є Аарон Брігс – колишній старший аналітик результативності на "Етіхаді", який залишився без роботи, і його найняли через Linkedin. У Слота він працює над ідеями для стандартів.
Епізодично Брігсу допомагає і команда аналітиків – Ден Спірріт, Джоел Боннер та Янсен Морено, плюс Джеймс Френч, що розбирає для Слота суперників.
Їхні спільні успіхи – це, наприклад, перемога над Міланом. Перед нею штаб Ліверпуля виявив, що Мік Меньян трохи запізнюється з виходами, і рекомендував навішувати в зону, звідки в підсумку забили Конате й Ван Дейк.
"З огляду на всю роботу, яку ми провели над стандартами, ми відчували, що винагорода прийде", – визнавав тоді Слот.
Ну, або прогрес Раяна Гравенберха – ви ж в курсі, що всю першу половину сезону з ним працював індивідуально ще один асистент Слота Джонні Хейтінга, що грав із опорником у Аяксі давним-давно?
Сучасний футбол надто складний для одного; треба вміти створювати команду, і Слот в цьому топ.
***
"Так думаю, що клуб найняв мене, бо між мною та Клоппом нема принципової різниці. У наших стилях багато спільного, тож не так складно коригувати певні речі. Ви ж бачите, після сезону зі мною команда така швидка в контратаках, а я їх навіть не тренував!" – як часто ви чули від тренерів подібне?
І це при тому, що Арне дуже серйозно покращив Ліверпуль впродовж року. Всі це бачать.
Перехід з 4-3-3 на 4-2-3-1 дав розкритися і Гравенберху, що став лідером АПЛ за перехопленнями, і Мак Аллістеру – нині четвертому найкращому хаву ліги за виграними єдиноборствами.
Вкупі зі стриманішою позицією Трента це покращило всю оборону загалом. З Клоппом Ліверпуль пропускав 1,1 голу за 90 хвилин, а стало 0,9; ударів в площину пропускали 3,9, а стало 3,2; ударів по воротах всього було 10,9, а тепер 9,5.
Контроль м'яча став не лише спокійнішим, але й вдумливішим, тож голів у позиційних атаках побільшало – з 0,16 за гру до 0,28.
Контратаки при цьому нікуди не ділись, а навіть стали ефективнішими. Минулоріч Ліверпуль в них завдав 38 ударів і забив 6 голів, а натомість зі Слотом стало 56 ударів та 13 голів. Обидва показники з запасом найкращі в АПЛ.
Наявність додаткового атакера, "десятки", дуже допомагає попереду. Ось він, лежить після 2:0 на "Етіхаді".
Домінік Собослаї навіть коли не забивав і не віддавав, все одно змушував захисників розпорошувати зусилля – з ним дабл-тім на Салаху зник, що вилилося у феноменальні 33+23.
Нарешті, якісне керування грою, заміни – це теж про Слота. У 21 з 23 матчів, коли Ліверпуль забивав першим, він перемагав. Натомість у 10 поєдинках, коли червоні спочатку пропускали, вони поступилися лише раз. Виняткова живучість.
***
Для АПЛ це щось нове – Слот уже де-факто суперзірка, але в нього немає бренду. Він не показує на пальцях, скільки виграв трофеїв.
І навіть якби Доннарумма не витягнув ту серію пенальті для ПСЖ, він би не змінився.
"Недавно голландські ЗМІ мене запитали, коли я підкорив гравців? Я думаю, що з МЮ. Я сказав своїм, що МЮ тиждень готувався до Собослаї на правому фланзі, тож ми пересунемо його ліворуч, і ще зробимо дещо. В підсумку все так і склалося. Думаю, тоді вони й подумали: "О, так те, що він каже, працює". Хоча ми й виграли той матч не через це", – самоіронія Слота тримає його на землі обома ногами.
Після клоппівського хеві-метала це десь віддушина, звідси й прогрес чи не всіх гравців. Погляньте на Ібрагіма Конате, Коді Гакпо, Кертіса Джонса; на Луїса Діаса, якого так хоче Барселона.
І навіть якщо геть нічого не виходило, як у Дарвіна Нуньєса, завдяки старанню він і собі один хайлайт на рік вигриз – хто ж забуде його голи Брентфорду?
Ну, і вже точно Ліверпуль запам'ятає перший з 1991-го чемпіонський парад, що відбудеться завтра, адже титул-2020 не святкували через карантин.
І ось за цю суму факторів, яких дуже й дуже багато, банер на "Енфілді" й оновлюють. Кажуть, замовлять в США, і до серпня все буде готово.
"З першої хвилини, як він переступив поріг, стало ясно, що він буде самостійним гравцем. Він міг спробувати бути, як Клопп. Але в Слота свій підхід – спокійний та виважений. І він виявився успішнішим, ніж будь-хто з нас міг подумати", – каже лідер фанклубу Пол Ларкін.
А для всіх грандів це також хороша наука. Вам треба замінити втомленого генія? Тоді обирайте людину зі своєю командою, особистістю, трофейною історією та вмінням ладнати з усіма. Претензійність і надмірна увага до себе необов'язкові – турніри, як виявилося, можна вигравати і без понтів.
Тобто, методом Слота.
Кумедно, та він настільки нереволюційний, що в наш час це по-справжньому революційно.