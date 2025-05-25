Як замінити генія і виграти АПЛ в дебютному сезоні: метод Арне Слота

Ліверпуль перед стартом сезону попрощався з культовим для "Енфілда" Юргеном Клоппом, проте на результатах це не відобразилося. Ба більше – клуб лише вдруге в історії виграв АПЛ.

Чемпіон розповідає про метод і секрети нового тренера червоних Арне Слота, який зробив майже неможливе – замінив генія в стислі терміни.

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Ви, певно, помічали у трансляціях АПЛ ось цей банер, виконаний в стилі "п'яти голів комунізму". На ньому найважливіші тренери в історії Ліверпуля – Шенклі, Пейслі, Фейган, Далгліш, Бенітес та Клопп.

Так-от вже влітку сюди домалюють і Арне Слота.

Непоганий темп.

"Я повністю впевнений, що з цими гравцями ми зможемо додати кілька речей і набрати трохи більше очок, ніж 82, які потрібні, щоб обійти Сіті та Арсенал", – казав нідерландець перед стартом сезону.

Ця прямота замість непотрібних відмазок про адаптацію одразу сподобалася лідерам Мохамеду Салаху й Вірджилу Ван Дейку, в яких нема часу чекати. Навіть з контрактами, що добігали кінця, вони гарували за Слота, як зелені юнаки.

Та й інші в команді теж.

Перша суперсила голландця – його вміння підібрати кожному правильні слова.

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Команда й фани бачили, що про них дбають.

Ще влітку Арне збільшив відпустки основі з двох тижнів до трьох, а в турне по США повіз молодь.

Коли ж ветерани повернулись, то що побачили? Змінилася сама суть тренувальних сесій: "Важить не лише бажання навчити гравців чогось, а й зробити так, щоб це було весело".

Преса намагалася якось розкрутити історію з того, як Слот не підійшов до гостьової трибуни в Іпсвічі, але повз касу – Арне розповів, що не знав про традицію й пообіцяв надалі це робити.

До нього загалом ну ніяк не приставав негатив.

Arne Slot's laugh when he finds out the first person to score at Everton's new stadium was a Liverpool fan 😂 pic.twitter.com/oSOJezWM7o — This Is Anfield (@thisisanfield) February 18, 2025

Ну пожартував один раз невдало про "Тренда-трента", і що? Зате реакція на слова Салаха про останній матч на "Етіхаді" була реально шикарною, сміялися всі:

"Мабуть, він прочитав про 115 фінансових звинувачень на адресу Сіті. Але це жарт!"

Слот легко вмовив Трента Александера-Арнольда більше працювати на оборону, а згодом, коли той вибрав Реал, домовився й ударно завершити сезон. Трент не підвів тренера, якому дав слово, і на Лестер навіть з травмою вийшов, забив гарний гол.

А той що? Спокійний, як удав:

"Не думаю, що злитися 15-20 разів за сезон дуже допомагає. Такі речі слід приберігати для особливих моментів".

Жодного разу за сезон Слот не "грав Клоппа" просто щоб сподобатись. Він завжди був собою, і якщо душа хотіла відпустки за два тури до кінця АПЛ – Арне збирав речі і їхав на Ібіцу.

І, авжеж, він набрав свої 82 очки.

What a reception for Arne Slot in Ibiza🙌🇪🇸 pic.twitter.com/GZAlpkUHcK — Liverpool News (@LFCVine) May 12, 2025

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Це дуже важливо: Ліверпуль найняв на косплеєра, а сформованого, зрілого чоловіка.

Його принципи корінням з Бергентгейма – містечка у Біблійному поясі Нідерландів, де особливо сильна церква. Тут по неділях не працюють навіть магазини, а слава нічого не дає.

"Він приємний хлопець. Час від часу повертається сюди. Але ніхто не звертає на нього уваги, ми не такі", – каже м'ясник Роель Вентлінк. – Батько Арне був директором школи і його першим тренером. Він виріс дисциплінованим, цілеспрямованим. Змалку знав, що таке праця".

Так само і як тренер Слот склався задовго до "Енфілда". Вже у 2019-му його АЗ Алкмаар віддав титул Аяксу лише за додатковими показниками, маючи бюджет у 25,5 млн проти 110 у столичних.

Далі був Феєнорд, з яким Арне спочатку дійшов до фіналу Ліги конференцій, де поступився Ромі Жозе Моурінью, а тоді й поготів виграв Ередівізі.

В усіх цих пригодах поруч з Арне був його найкращий друг Марино Пушич, чий відхід до Шахтаря його засмутив:

"Шкода, бо він був величезною цінністю для нашого персоналу. Він підтримував мене щодня, навіть коли було складно".

🥇| Arne Slot has tried to convince Marino Pusic, who was his right-hand man when they won the league with Feyenoord last year, to join him at Anfield. However, Pusic does not want to leave Shakhtar Donetsk after only becoming their manager in October. [@AdamCrafton_] pic.twitter.com/H6da8rZ7Oq — Anfield Edition | æ (@AnfieldEdition) April 30, 2024

В свою чергу Пушич ще рік тому спрогнозував, як все пройде:

"Ви не побачите, як він бігає до трибун, скаче чи щось подібне. Але він активний, зосереджений на деталях. У нього багато глибоких думок про гру, її розвиток, і він прекрасно тренує".

Писали, що після переїзду до Ліверпуля Арне ще раз запросив Пушича з собою, але той не поїхав. Мабуть, зараз шкодує.

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Слот-бо не сидів, а швиденько знайшов інших, кому делегував повноваження.

Наприклад, Рубен Пітерс – одна з неявних зірок Ліверпуля.

Ще в Феєнорді цей керівник відділу фізичних показників досягав неймовірних 90% доступних гравців у розпал сезону. В Англії цифри впали, бо й АПЛ вимогливіша, проте покращення після Клоппа дуже відчутне. До старту плейоф ЛЧ Ліверпуль мав 14 травм проти 19 рік назад; так само і частота пошкоджень зменшилась із 5,9/1000 хвилин до 4,3.

Ruben Peeters after Salah’s brutal shoulder barge.



“You know that means I hit you?”



Great to see the new coaching staff are already bonding with the squad pic.twitter.com/4wXtfcob03 — Watch LFC (@Watch_LFC) July 29, 2024

Це з подачі Пітерса інтенсивність тренувань червоних знизилась, але вони стали довшими – виявилось, так м'язи травмуються рідше.

Він також ввів йогу, дихальні практики перед заняттям, встановив усім датчики якості сну – і Ліверпуль перебігав всю лігу. Якщо рахувати лише другі тайми, то червоні набрали в них на 19 очок більше за Сіті, що йде другим.

Ще є Аарон Брігс – колишній старший аналітик результативності на "Етіхаді", який залишився без роботи, і його найняли через Linkedin. У Слота він працює над ідеями для стандартів.

Епізодично Брігсу допомагає і команда аналітиків – Ден Спірріт, Джоел Боннер та Янсен Морено, плюс Джеймс Френч, що розбирає для Слота суперників.

Їхні спільні успіхи – це, наприклад, перемога над Міланом. Перед нею штаб Ліверпуля виявив, що Мік Меньян трохи запізнюється з виходами, і рекомендував навішувати в зону, звідки в підсумку забили Конате й Ван Дейк.

La réaction d'Andrew Robertson et de Darwin Nuñez quand Ibrahima Konaté a marqué son but avec Liverpool contre l'AC Milan. 🤣🇫🇷 pic.twitter.com/dtiZqyX7oD — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 19, 2024

"З огляду на всю роботу, яку ми провели над стандартами, ми відчували, що винагорода прийде", – визнавав тоді Слот.

Ну, або прогрес Раяна Гравенберха – ви ж в курсі, що всю першу половину сезону з ним працював індивідуально ще один асистент Слота Джонні Хейтінга, що грав із опорником у Аяксі давним-давно?

Сучасний футбол надто складний для одного; треба вміти створювати команду, і Слот в цьому топ.

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"Так думаю, що клуб найняв мене, бо між мною та Клоппом нема принципової різниці. У наших стилях багато спільного, тож не так складно коригувати певні речі. Ви ж бачите, після сезону зі мною команда така швидка в контратаках, а я їх навіть не тренував!" – як часто ви чули від тренерів подібне?

І це при тому, що Арне дуже серйозно покращив Ліверпуль впродовж року. Всі це бачать.

Перехід з 4-3-3 на 4-2-3-1 дав розкритися і Гравенберху, що став лідером АПЛ за перехопленнями, і Мак Аллістеру – нині четвертому найкращому хаву ліги за виграними єдиноборствами.

Вкупі зі стриманішою позицією Трента це покращило всю оборону загалом. З Клоппом Ліверпуль пропускав 1,1 голу за 90 хвилин, а стало 0,9; ударів в площину пропускали 3,9, а стало 3,2; ударів по воротах всього було 10,9, а тепер 9,5.

Контроль м'яча став не лише спокійнішим, але й вдумливішим, тож голів у позиційних атаках побільшало – з 0,16 за гру до 0,28.

Контратаки при цьому нікуди не ділись, а навіть стали ефективнішими. Минулоріч Ліверпуль в них завдав 38 ударів і забив 6 голів, а натомість зі Слотом стало 56 ударів та 13 голів. Обидва показники з запасом найкращі в АПЛ.

Наявність додаткового атакера, "десятки", дуже допомагає попереду. Ось він, лежить після 2:0 на "Етіхаді".

Szoboszlai literally fell to the ground at FT. What an absolute monster of a shift he put in today. He's a champion performer who'll give every ounce of energy for his team. What a machine — what a player ❤️#LFC pic.twitter.com/ACiPVHBepe — Asim (@asim_lfc) February 23, 2025

Домінік Собослаї навіть коли не забивав і не віддавав, все одно змушував захисників розпорошувати зусилля – з ним дабл-тім на Салаху зник, що вилилося у феноменальні 33+23.

Нарешті, якісне керування грою, заміни – це теж про Слота. У 21 з 23 матчів, коли Ліверпуль забивав першим, він перемагав. Натомість у 10 поєдинках, коли червоні спочатку пропускали, вони поступилися лише раз. Виняткова живучість.

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Для АПЛ це щось нове – Слот уже де-факто суперзірка, але в нього немає бренду. Він не показує на пальцях, скільки виграв трофеїв.

І навіть якби Доннарумма не витягнув ту серію пенальті для ПСЖ, він би не змінився.

"Недавно голландські ЗМІ мене запитали, коли я підкорив гравців? Я думаю, що з МЮ. Я сказав своїм, що МЮ тиждень готувався до Собослаї на правому фланзі, тож ми пересунемо його ліворуч, і ще зробимо дещо. В підсумку все так і склалося. Думаю, тоді вони й подумали: "О, так те, що він каже, працює". Хоча ми й виграли той матч не через це", – самоіронія Слота тримає його на землі обома ногами.

Після клоппівського хеві-метала це десь віддушина, звідси й прогрес чи не всіх гравців. Погляньте на Ібрагіма Конате, Коді Гакпо, Кертіса Джонса; на Луїса Діаса, якого так хоче Барселона.

І навіть якщо геть нічого не виходило, як у Дарвіна Нуньєса, завдяки старанню він і собі один хайлайт на рік вигриз – хто ж забуде його голи Брентфорду?

Darwin Nunez heroics 🦸‍♂️



His late goals secured the win for @LFC against Brentford! pic.twitter.com/47XLuU3Uki — Premier League (@premierleague) January 18, 2025

Ну, і вже точно Ліверпуль запам'ятає перший з 1991-го чемпіонський парад, що відбудеться завтра, адже титул-2020 не святкували через карантин.

І ось за цю суму факторів, яких дуже й дуже багато, банер на "Енфілді" й оновлюють. Кажуть, замовлять в США, і до серпня все буде готово.

"З першої хвилини, як він переступив поріг, стало ясно, що він буде самостійним гравцем. Він міг спробувати бути, як Клопп. Але в Слота свій підхід – спокійний та виважений. І він виявився успішнішим, ніж будь-хто з нас міг подумати", – каже лідер фанклубу Пол Ларкін.

А для всіх грандів це також хороша наука. Вам треба замінити втомленого генія? Тоді обирайте людину зі своєю командою, особистістю, трофейною історією та вмінням ладнати з усіма. Претензійність і надмірна увага до себе необов'язкові – турніри, як виявилося, можна вигравати і без понтів.

Тобто, методом Слота.

Кумедно, та він настільки нереволюційний, що в наш час це по-справжньому революційно.